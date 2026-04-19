+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा बागलुङको जिल्ला सभापतिमा ढालेन्द्र रायमाझी

शनिबार भएको जिल्ला अधिवेशनमा सभापतिका अर्का प्रतिद्वन्द्वी पुनमप्रसाद शर्मालाई ११ मतले पछि पार्दै रायमाझी विजयी भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते २०:५८

१६ साउन, गण्डकी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), बागलुङको सभापतिमा ढालेन्द्र रायमाझी निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको जिल्ला अधिवेशनमा सभापतिका अर्का प्रतिद्वन्द्वी पुनमप्रसाद शर्मालाई ११ मतले पछि पार्दै रायमाझी विजयी भएका छन् ।

रायमाझीले ९३ मत ल्याउँदा शर्माले ८२ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

उपसभापतिमा खिनानन्द पौडेल, सचिवमा लिलबहादुर खत्री ‘बबिन’ र सहसचिवमा बालकृष्ण शर्मा निर्वाचित भएका छन् । –रासस

ढालेन्द्र रायमाझी रास्वपा बागलुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय मामिला बिथोलिंदै, गिजोलिंदै विदेश मामिला

राष्ट्रिय मामिला बिथोलिंदै, गिजोलिंदै विदेश मामिला
चट्टान चिरेर झर्ने दुर्लभ झरना (तस्वीरहरू)

चट्टान चिरेर झर्ने दुर्लभ झरना (तस्वीरहरू)
वरिष्ठ अधिभक्ता अधिकारीको चिन्ता– ब्यालेटको साटो हिंसाबाट सत्ता फेर्ने मान्यता स्थापित हुन खोज्यो

वरिष्ठ अधिभक्ता अधिकारीको चिन्ता– ब्यालेटको साटो हिंसाबाट सत्ता फेर्ने मान्यता स्थापित हुन खोज्यो
एक रुपैयाँको सिक्कामा किन राख्न लागिएको थियो लो घेकर गुम्बा ?

एक रुपैयाँको सिक्कामा किन राख्न लागिएको थियो लो घेकर गुम्बा ?
राष्ट्रिय भेलामार्फत संगठनात्मक शक्ति देखाउँदै कांग्रेस संस्थापन इतर समूह

राष्ट्रिय भेलामार्फत संगठनात्मक शक्ति देखाउँदै कांग्रेस संस्थापन इतर समूह
सुदूरपश्चिममा नेकपाभित्र किचलो, खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा रोक्न मोर्चाबन्दी

सुदूरपश्चिममा नेकपाभित्र किचलो, खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा रोक्न मोर्चाबन्दी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित