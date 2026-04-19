१६ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको गोठाटारस्थित एक काठ गोदाममा आगलागी भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दिलिप घिमिरेका अनुसार, करिब साढे ९ बजेबाट उक्त काठ गोदाममा आगलागी भएको छ ।
अहिले दमकलसहित प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाउने कार्य भइरहेको उनले बताए । आगो करिब नियन्त्रणको अवस्थामा रहेको पनि उनले बताए ।
‘आगो करिब करिब नियन्त्रणको चरणमा छ,’ उनले भने । आगलागीको कारणबारे खुलिसकेको छैन ।
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