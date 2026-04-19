लुटपाटमा संलग्नलाई प्रहरीले गोली चलाएर समात्यो

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- बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१३ चुनिखेलमा लुटपाटमा संलग्न कर्मा तामाङलाई प्रहरीले गोली प्रहार गरी पक्राउ गरेको छ ।
- प्रहरीलाई खुकुरी प्रहारको प्रयास गरेपछि आत्मरक्षाका लागि तीन राउण्ड गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- गोली प्रहारबाट घाइते तामाङको काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
१७ साउन, काठमाडौं । लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले गोली चलाएर पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा कर्मा तामाङ नाम गरेका व्यक्ति छन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ चुनिखेलबाट सिक्री लुटी उनी फरार भएका थिए । शनिबार राति साढे १० बजेतिर पक्राउ गर्न खोज्दा प्रहरीलाई नै खुकुरी आक्रमणको प्रयास भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले तीन राउण्ड गोल चलाएर उनलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ । उनीबाट खुकुरी समेत बरामद भएको छ । गोली प्रहारबाट घाइते कर्माको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
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