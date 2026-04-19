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फेरि सुरु भयो ग्यासको सास्ती (तस्वीरहरू)

आइतबार बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल ग्यास लिएर लाइन लाग्नेहरूको भिड लागेको छ । एउटा ग्यास साट्न मात्रै पनि हप्तौंसम्म कुर्नुपरेको गुनासो उपभोक्ताबाट व्यापक आउन थालेको छ ।

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ साउन १७ गते १४:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले पूर्ण सिलिन्डर ग्यास वितरण शुरू गरेपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा खाना पकाउने ग्यासको गम्भीर अभाव सिर्जना भएको छ।
  • ग्यास नपाउँदा सर्वसाधारण डिलर र सप्लायरकोमा घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य भएका छन् भने यसबाट विद्यार्थी र साना परिवार बढी प्रभावित भएका छन्।
  • नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरे पनि डिलर सञ्चालकहरूले माग बढेका कारण समस्या देखिएको बताएका छन्।

१७ साउन, काठमाडौं । बजारमा भरी सिलिन्डर ग्यास (१४.२ किलो) पठाउन थालिएसँगै खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले बजारको मागभन्दा बढी नै ग्यास आयात भइरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताहरू भने खाली सिलिन्डर बोकेर डिलरहरूमा लाइन लाग्न बाध्य छन् ।

यसअघि पनि बजारमा ग्यास अभाव चर्किएपछि आयल निगमले २०८२ फागुन अन्तिमतिरबाट आधामात्र भरिएको (७.१ किलो) सिलिन्डर बेच्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । फेरि ३१ असारदेखि लागू हुने गरी निगमले सम्पूर्ण ग्यास उद्योगीहरूलाई पूरा तौलको सिलिन्डर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । निगमको सोही निर्देशनअनुसार अहिले बजारमा पूरा तौलका सिलिन्डर गइरहेका छन् ।

भारतबाट ग्यासको आयात पनि पूर्ण क्षमतामा भइरहेको निगमले दाबी गरेको छ । तर, बजारको वास्तविक दृश्य भने निगमको दाबीभन्दा ठिक उल्टो छ ।

टोल–टोलमा रहेका ग्यास डिपोहरूमा ग्यास नपाएपछि उपभोक्ताहरू सीधै उद्योगमा धाउन थालेका छन् । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको ‘नेपाल ग्यास उद्योग’ को वितरण कक्षबाहिर रित्तो सिलिन्डर लिएर पालो पर्खिरहेका सयौं सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको छ ।

लाइनमा बसेका उपभोक्ताहरूले बाहिरका पसल र डिलरहरूमा ग्यास खोज्दा कतै नभेटिएपछि बाध्य भएर उद्योगकै वितरण केन्द्रमा आउनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

सहज रूपमा ग्यास नपाइने र डिलरहरूले रित्तो हात फर्काउने अवस्था आएपछि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको उपभोक्ताको आरोप छ । यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले तत्काल कडा अनुगमन गर्नुपर्ने माग उपभोक्ताहरूले गरेका छन् ।

आयल निगमले भने बजारमा हल्ला फैलिए जस्तो ग्यास तथा अन्य कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

हिजो शनिबारदेखि निगमले डिलरकहाँ ग्यास नपाएका उपभोक्ताको सहजताका लागि भन्दै टेकुस्थित पुरानो कार्यालयमा नेपाल, एचपी, एभरेस्ट, सुगम र श्रीराम ब्रान्डको ग्यास बिक्री थालेको छ । तर, त्यहाँ पनि उपभोक्ता लाइन लागेका छन् । टेकुबाट पनि ग्यास नपाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

थप तस्वीरहरू–

ग्याँस
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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