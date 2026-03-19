नेपाल कसैको अधिनमा र विरोधमा जान चाहँदैन : माधव नेपाल

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- पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा मुलुकको प्रमुख चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
- उनले देशलाई विदेशीको क्रीडाभूमि बन्नबाट जोगाउन र सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
- वामपन्थी शक्तिहरूले गरिबी, बेरोजगारी र मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो ।
१७ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा अहिले मुलुकको प्रमुख चुनौती बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार आयोजित तुल्सीलाल अमात्यको २९ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । मुलुकको स्वाभिमान जोगाउने र विदेशीको क्रीडाभूमी बन्नबाट कसरी बचाउने प्रमुख चुनौती मुलुकसामु रहेको सहसंयोजक नेपालको भनाइ छ ।
नेपाल कुनैपनि देशको अधीनमा रहन वा कुनै राष्ट्रविरुद्ध उभिन नचाहेको भन्दै सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘देशको अस्तित्वको रक्षा कसरी गर्ने, देशको स्वाभिमान कसरी बचाउने ? देशलाई विदेशीको क्रीडाभूमी बन्नबाट कसरी बचाउने भन्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । हाम्रो देश कुनै देशको पछि लाग्न चाहँदैन । कसैको अधिनमा रहन चाहँदैन । कसैका विरोधमा पनि जान चाहँदैन । सबैसँग मैत्रीभाव राखेर मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ । हाम्रा कोही बैरीहरू छैनन् र हामी बनाउन पनि चाहँदैनौँ । तर हामीलाई पनि कसैले बैरी बनाउने गरी, आपसि असमझदारी बढाउने गरी तान्ने कामहरू भइरहेका छन् । त्यसकारण पनि यो राष्ट्रियताको विषय हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।’
पछिल्लो समयम मुलुकमा आपसी असमझदारी बढ्ने गरी बाह्य प्रभावमा तान्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहनुपर्ने उनले बताए । शहीदको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको रक्षा गर्नु अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको पनि बताए ।
‘यत्रो त्याग र बलिदानबाट हामीले प्राप्त गरेको यो संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र संघीयतालाई जोगाउनुपर्ने अर्को ठुलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । त्यसकारण कमरेड तुल्सीलालले देशमा लोकतन्त्रको लागि जसरी झण्डा बुलन्द गर्नुभयो, निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य गर्न जसरी अगुवाई गर्नुभयो वहाँजस्तो योद्धा आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘तर हामीले सँगसँगै जनताका पीरमर्काहरू, गरिबी, वेराजगारी, मिटरब्याजपीडित, सहकारी पीडित र सुकुम्बासी नागरिकका समस्या राज्यले हल गर्नुपर्नेमा आज मानिसले आत्महतया गरेको खबर सुन्दा मन चस्स पोलेर आउँछ । यी सबै विषयमा पनि मुलुकका वामपन्थी शक्तिहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । सबै देशभक्तजरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
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