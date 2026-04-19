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सामाजिक सद्‌भाव नै हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधार : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते १६:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनसरीसहितका पूर्वी तराईका जिल्लामा देखिएको साम्प्रदायिक तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।
  • उनले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र कानूनी शासन सुदृढ बनाउन सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आह्वान गरेकी छिन् ।
  • विविधताबीचको एकता नै राष्ट्रिय एकताको आधार भएको बताउँदै उनले अफवाह र घृणा फैलाउने कार्यबाट टाढा रहन आग्रह गरेकी छिन् ।

१७ साउन, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनसरीसहित पूर्वी तराईका जिल्लामा देखिएका साम्प्रदायिक तनाव र हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र कानूनी शासन सुदृढ बनाउन सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आह्वान गरेकी छिन् ।

आइतबार तुल्सीलाल अमात्यको २९ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आह्वान गरेकी हुन् । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भएकाले विविधताबीचको एकता, आपसी सम्मान, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव नै राष्ट्रिय एकताको प्रमुख आधार रहेको बताइन् ।

संवेदनशील परिस्थितिमा अफवाह, घृणा र विभाजनका प्रयासबाट टाढा रहँदै आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न समेत सबै पक्षलाई आग्रह पनि गरिन् ।

‘केही दिनयता सुनसरीसहित पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा देखिएका साम्प्रदायिक तनाव र हिंसात्मक घटनाहरूले हामी सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषताले सम्पन्न राष्ट्र हो । विविधताबीचको एकता, आपसि सम्मान, सहष्णिुता र सामाजिक सद्भाव नै हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधार हो । आजको यस संवेदनशील परिस्थितिमा सम्पूर्ण नेपाली दिदिबहिनि, तथा दाजुभाईहरूलाई संयमता अपनाउन, अफबाह, घृणा र विभाजनका प्रयासबाट टाढा रहँदै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र कानूनी शासनलाई सुदृढ बनाउन आआफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।

उनले तुल्सीलालसहित मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नेताहरूको आदर्श र विचारलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको समेत बताइन् ।

विद्यादेवी भण्डारी
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