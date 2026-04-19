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केयू उपकुलपतिका १० उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक

प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता २२ साउनमा

केयूको उपकुलपतिका १० उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १३:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि १० जना उम्मेदवारको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको छ।
  • छनोट समितिले दयाराम पोखरेल, निरञ्जन पराजुली, बालचन्द्र लुइटेल, विकाश नकर्मी, बिमप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्र जोशी, विवेक बराल, शेषानन्द सन्जेल, सुवोध शर्मा र हरिप्रसाद न्यौपानेको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
  • उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता आगामी २२ साउनमा हुने तय भएको छ।

१८ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिका १० उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भएको छ ।

३५ जनाको आवेदन स्वीकृत गरेको छनोट तथा सिफारिस समितिले सोमबार १० जनाको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो ।

जसमा दयाराम पोखरेल, निरञ्जन पराजुली, बालचन्द्र लुइटेल, विकाश नकर्मी, बिमप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्र जोशी, विवेक बराल, शेषानन्द सन्जेल, सुवोध शर्मा र हरिप्रसाद न्यौपाने रहेका छन् ।

अब १० जनाको बारेमा २०साउनभित्र राय सुझाव दिन सकिने छ । त्यसपछि २२ साउनमा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता हुनेछ ।

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तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन केयू, नयाँ उपकुलपति कहिले ?

प्रस्तुतीकरणको समय १५ मिनेट हुनेछ । र त्यस लगत्तै अन्तर्वार्ता हुनेछ । तीन महिनादेखि केयूले उपकुलपति पाएको छैन ।

नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय रोकिएको छ । अबको एक सतामा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्ने तयारी सरकारको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना :

काठमाडौ विश्वविद्यालय
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