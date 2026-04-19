जनार्दन, सीके र उपेन्द्रसहितका नेताहरू छलफलमा

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- प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक जनार्दन शर्मा, सीके राउत र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू ललितपुरमा छलफलमा जुटेका छन् ।
- छलफलमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनल लगायतको पनि सहभागिता रहेको छ ।
- छलफलका विषयवस्तु नखुलाउँदै संरक्षक शर्माले भने, ‘हामी छलफलकै चरणमा छौं, केही निचोड आएपछि जानकारी गराउँछौं ।’
१८ साउन, काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक जनार्दन शर्मा, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् ।
सोमबार अपराह्न उनीहरू ललितपुरमा छलफल गरिरहेका हुन् । छलफलमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह, जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनल लगायत पनि सहभागी छन् ।
छलफलका विषयहरू खुलाइएका छैनन् । यद्यपि आफूहरू अहिले छलफलमा बसिरहेको जानकारी प्रलोपाका संरक्षक जनार्दन शर्माले दिए ।
‘हामी छलफलकै चरणमा छौं । केही निचोड आएपछि जानकारी गराउँछौं, ’ संक्षिप्त कुराकानीमा शर्माले भने ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पनि छलफलमा रहेको बताए । यद्यपि निष्कर्ष केही नआएको र निचोडबारे पछि जानकारी गराइने उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।
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