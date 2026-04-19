मेकअपमाथि पनि लगाउन सकिन्छ सनस्क्रिन, यस्ता छन् तरिका

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- मेकअप गरेपछि सनस्क्रिन लगाउन छाड्दा छालामा ट्यानिङ, डार्क स्पट र समयभन्दा अगावै चाउरिपन जस्ता समस्या देखिन सक्छन्।
- छाला विशेषज्ञका अनुसार मेकअप नबिगारी अनुहारमा सनस्क्रिन स्प्रे वा पाउडरको प्रयोग गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।
दैनिक कार्यालय, कलेज वा अन्य कामका लागि घरबाट बाहिर निस्कने अधिकांश महिलाले अनुहारलाई आकर्षक देखाउन हल्का–फुल्का मेकअप गर्ने गर्छन् । तर मेकअप गरेपछि सनस्क्रिन कसरी लगाउने भन्ने कुराले धेरैलाई अन्योलमा पारिरहेको हुन्छ ।
कतिपय महिलाले मेकअप बिग्रिने डरले दिनभरि दोहोर्याएर सनस्क्रिन नै लगाउँदैनन् । यसको परिणामस्वरूप छालामा सूर्यको पराबैंगनी (यूभी) किरणको प्रत्यक्ष असर पर्छ, जसले ट्यानिङ, डार्क स्पट, समयभन्दा अगावै चाउरिपन र छालाको क्षति निम्त्याउन सक्छ ।
छाला विशेषज्ञहरूका अनुसार सनस्क्रिन केवल बिहान एकपटक लगाएर पुग्दैन । यदि लामो समयसम्म बाहिर बस्नुहुन्छ भने हरेक दुईदेखि तीन घण्टामा सनस्क्रिनको पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ । तर मेकअप गरिसकेपछि सनस्क्रिन कसरी लगाउने भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन । सही विधि अपनाएमा मेकअप नबिगारी पनि छालालाई घामबाट सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।
मेकअपमाथि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ सनस्क्रिन
विशेषगरी गर्मी मौसममा मेकअप बिग्रिने डरले धेरै महिलाहरू सनस्क्रिन पुनः लगाउन हिच्किचाउँछन् । तर मेकअप गरिसकेपछि पनि सनस्क्रिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि सही प्रकारको सनस्क्रिन छनोट गर्नु र सही तरिकाले प्रयोग गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
विशेष गरी गर्मी, वर्षायाम वा लामो समय बाहिर बस्नुपर्ने अवस्थामा सनस्क्रिन पुनः प्रयोग नगर्दा छालामा ट्यानिङ, पिग्मेन्टेसन र अन्य समस्या देखिन सक्छन् । त्यसैले मेकअपभन्दा छालाको सुरक्षा अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
सनस्क्रिन स्प्रे उत्कृष्ट विकल्प
मेकअप नबिगारी सनस्क्रिन पुनः लगाउन चाहनुहुन्छ भने साधारण क्रिम सनस्क्रिनभन्दा सनस्क्रिन स्प्रे उपयुक्त हुन्छ । स्प्रे गर्दा अनुहारबाट करिब १५–२० सेन्टिमिटर टाढा राखेर सबैतिर उस्तै मात्रामा छर्कनुपर्छ । त्यसपछि केही मिनेट सुक्न दिनुपर्छ । सुकिसकेपछि मात्र अनुहार छुनु वा मास्क लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
स्प्रे प्रयोग गर्दा आँखामा नपरोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
सनस्क्रिन पाउडर पनि प्रभावकारी
बजारमा पाइने सनस्क्रिन पाउडर पनि मेकअप गर्नेहरूका लागि निकै राम्रो विकल्प हो । यसलाई हल्का ब्रसको सहायताले अनुहारमा समान रूपमा लगाउन सकिन्छ । यसले घामबाट सुरक्षा दिनुका साथै अतिरिक्त तेल र पसिना सोस्ने भएकाले मेकअप लामो समयसम्म ताजा देखिन्छ । विशेष गरी तैलीय छाला भएका व्यक्तिका लागि यो उपयोगी मानिन्छ ।
सनस्क्रिन लगाउँदा सही एसपीएफ छनोट गर्नुपर्छ
विशेषज्ञहरूका अनुसार दैनिक प्रयोगका लागि कम्तीमा एसपीएफ ३० भएको ब्रड–स्पेक्ट्रम सनस्क्रिन उपयुक्त हुन्छ । यदि लामो समयसम्म घाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ भने एसपीएफ ५० भएको सनस्क्रिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, यूभीए र यूभीबी दुवै किरणबाट सुरक्षा दिने उत्पादन छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ ।
मेकअपलाई लामो समय टिकाउने उपाय
गर्मीका कारण अनुहारमा धेरै पसिना आउँदा मेकअप पग्लिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अनुहारलाई बारम्बार रगड्ने वा वेट वाइप्सले जोडसँग पुछ्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । यसले मेकअप मात्र होइन, सनस्क्रिनको तह पनि हटाइदिन सक्छ । यसको सट्टा ब्लोटिङ पेपर वा सफा टिस्यु पेपरले हल्का थिच्दै पसिना सोस्नुपर्छ । आवश्यक परे त्यसपछि सनस्क्रिन स्प्रे वा सनस्क्रिन पाउडर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मेकअपलाई पनि ताजा र राम्रो देखाउँछ ।
यी गल्ती गर्नु हुँदैन
–मेकअपमाथि बाक्लो तहमा सनस्क्रिन क्रिम नलगाउने ।
–धेरै पसिना आएपछि अनुहारलाई पटक–पटक धुने बानीबाट बच्ने ।
–म्याद गुज्रिएको सनस्क्रिन प्रयोग नगर्ने ।
–बिहान एकपटक मात्र सनस्क्रिन लगाएर दिनभर सुरक्षित हुन्छु भन्ने सोच नराख्ने । सनस्क्रिनलाई समय समयमा पुन प्रयोग गर्ने ।
–घाम नभएको दिन वा घरभित्र बसेको बेला सनस्क्रिन आवश्यक पर्दैन भन्ने भ्रममा नपर्ने । यूभी किरण झ्यालबाट समेत छिर्न सक्छ ।
छालाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने
सुन्दर मेकअपभन्दा स्वस्थ छाला अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले मेकअप बिग्रिने डरले सनस्क्रिन प्रयोग गर्न छाड्नु हुँदैन । सही प्रकारको सनस्क्रिन छनोट गर्ने, समय–समयमा पुनः प्रयोग गर्ने र छालाको प्रकारअनुसार उत्पादन प्रयोग गर्ने बानीले छालालाई घामको हानिकारक असरबाट जोगाउनुका साथै मेकअपलाई पनि लामो समयसम्म आकर्षक राख्न मद्दत गर्छ ।
दिनभर बाहिर बस्नुपर्ने महिलाहरूका लागि सनस्क्रिन स्प्रे वा सनस्क्रिन पाउडर सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी विकल्प मानिन्छ ।
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