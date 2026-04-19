एक महिने शिशुको उपचार गराउन भन्दै हिंडेकी महिला मृत फेला

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- प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका–२ की २६ वर्षीया बेदना थापाको शव झिमरुक नदीमा फेला परेको छ।
- छोरीको उपचारका लागि बुटवल जान भन्दै घरबाट निस्किएकी थापा ढाड क्षेत्रमा शिशुलाई एक स्थानीयको जिम्मा लगाएर सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरी अधिकारीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
१८ साउन, प्यूठान । एक महिनाकी छोरीको उपचार गराउन भन्दै घरबाट निस्किएकी एक महिलाको शव झिमरुक नदीमा फेला परेको छ ।
झिमरुक गाउँपालिका–२ गडेरपानीकी २६ वर्षीया बेदना थापाको शव सोमबार झिमरुक गाउँपालिका–५ ढाडस्थित झिमरुक नदीमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरी अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रहरीका अनुसार, बिहान करिब १०:३० बजे थापाले ढाडका एक स्थानीयलाई आफ्नो शिशु केहीबेर हेरिदिन आग्रह गरेपछि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय ओखरकोटबाट प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवालीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले खोजतलासका क्रममा उनको शव नदीमा फेला पारेको हो ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार थापा एक महिनाकी छोरीको उपचार गराउन बुटवल जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको हो ।
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