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कपिलवस्तु, मोरङ र नुवाकोटमा गरी तीन जना मृत फेला

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते १७:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कपिलवस्तु, मोरङ र नुवाकोटमा गरी तीन जना व्यक्ति सोमबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।
  • कपिलवस्तुको बिरपुरमा ९० वर्षीय राजाराम बानियाँ घर नजिकैको पोखरीमा मृत फेला परेका छन्।
  • नुवाकोटको ककनीमा ४५ वर्षीया दुर्गा राई र विराटनगरको रिसोर्टमा २१ वर्षीय गजेन्द्र यादव मृत फेला परेका छन् र घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

४ साउन, काठमाडौं । कपिलवस्तु, मोरङ र नुवाकोटमा गरी तीन जना मृत फेला परेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका-४ बिरपुर बस्ने ९० वर्षीय राजाराम बानियाँ घर नजिकै रहेको पोखरीमा सोमबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।

यसैगरी नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-६ पैतिसकिलोस्थित वरखोल्सा खोला नजिकै सोही गाउँपालिका-६ स्थित गाई फर्ममा काम गर्ने लिखु गाउँपालिका-३ ढाडेफेदी घर भएकी ४५
वर्षीया दुर्गा राई सोमबार मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।

यसैगरी मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-८ बगैँचा रिसोर्टमा काम गर्ने सुनसरी बर्जु गाउँपालिका-१ घर भएका २१ वर्षीय गजेन्द्र यादव सोही रिसोर्टको स्वीमिङ पुलमा सोमबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।

यस घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

 

नेपाल प्रहरी मृत फेला
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