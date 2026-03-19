काठमाडौंको एक गेस्ट हाउसमा पुरुष मृत फेला

११ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित एक गेष्ट हाउसमा पुरुष मृत भेटिएका छन् ।
मित्रनगरस्थित गल्फ ओयसियस गेष्ट हाउसको कोठा नम्बर ४०१ मा ती पुरुष मृत भेटिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, दाङ बबई गाउँपालिका–६ घर भएका ४६ वर्षीय ओम प्रकाश बोहरा बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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