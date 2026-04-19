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कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १६:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ।
  • बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका पछिल्ला निर्णयबारे छलफल हुनेछ।
  • दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकमा महामन्त्री प्रदीप पौडेल सहभागी छन्।

१८ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भर्खरै बैठक सुरु भएको हो ।

बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू लगायत विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकमा पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेल सहभागी छन् ।

नेपाली काँग्रेस
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