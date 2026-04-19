लागु औषधसहित नागपोखरीबाट ४ जना पक्राउ

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- काठमाडौंको नागपोखरीबाट २८९ ग्राम खैरो हेरोइनसहित प्रभात तिवारी, सुजन रायमाझी, भुपेन्द्र श्रेष्ठ र सविन श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।
- सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्यूरोको टोलीले उनीहरूको साथबाट एक लाख ९८ हजार ३७५ रुपैयाँ, विदेशी मुद्रा, सञ्चार सेट र बा ७ च ५१८० नम्बरको कार बरामद गरेको छ ।
- पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट ट्रामाडोलका २२ पत्तासमेत बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
१८ साउन, काठमाडौं । लागु औषध खैरो हेरोइनसहित नागपोखरीबाट चार जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा प्रभात तिवारी, सुजन रायमाझी, भुपेन्द्र श्रेष्ठ, सविन श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्ति छन् । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुबाट २८९ ग्राम खैरो हेरोइन, बा ७ च ५१८० नम्बरको कार, ट्रामाडोल २२ पत्ता, १ लाख ९८ हजार ३७५ रुपैयाँ, अन्य विदेशी मुद्राहरु, सञ्चार सेट समेत बरामद भएको छ ।
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