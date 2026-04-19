भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा एक जना पक्राउ

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- धार्मिक तथा जातीय हिंसा फैलाउने किसिमका भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरेको आरोपमा नेपाली खबरका जनक भुसाल पक्राउ परेका छन् ।
- साइबर ब्यूरोले रुपन्देहीबाट उनलाई पक्राउ गरेको एसपी दिलिप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
- अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरी उनीविरुद्ध साइबर कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
१७ साउन, काठमाडौं । भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा नेपाली खबरका जनक भुसाल पक्राउ परेका छन् ।
धार्मिक तथा जातिय हिंसा फैलने किसिमका सूचना फैmलाएको आरोपमा साइबर ब्यूरोले रुपन्देहीबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
उनीविरुद्ध साइबर कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको ब्यूरोका एसपी दिलिप कुमार गिरीले बताए ।
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