सांगीतिक टूरपछि सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने अरियाना ग्रान्डेको निर्णय

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- अमेरिकी पप गायिका अरियाना ग्रान्डेले आफ्नो सांगीतिक भ्रमण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक जीवनबाट केही समय टाढिने निर्णय गर्नुभएको छ ।
- निरन्तरको सार्वजनिक निगरानी र आलोचनाका कारण उनले लन्डनमा हुने ‘सन्डे इन द पार्क विथ जर्ज’ नाटकको प्रस्तुतिबाट पनि नाम फिर्ता लिनुभएको छ ।
- ग्रान्डेको सांगीतिक भ्रमण आगामी सेप्टेम्बर १ मा सम्पन्न हुनेछ र त्यसपछि उनी केही समय सार्वजनिक गतिविधिमा देखा पर्नुहुने छैन ।
लन्डन (रोयटर्स) । अमेरिकी पप गायिका अरियाना ग्रान्डेले हालको सांगीतिक भ्रमण अर्को महिना सकिएपछि सार्वजनिक गतिविधिबाट टाढिने निर्णय गरेको पिपल म्यागजिनले जनाएको छ ।
ग्रान्डेका एक प्रतिनिधिलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा उनको “‘सार्वजनिक रूपमा देखिने काम’का कारण उनले ‘निरन्तर र अन्त्यहीन सार्वजनिक निगरानी’ सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
ग्रान्डेले स्टिफन सन्डहाइमको ‘सन्डे इन द पार्क विथ जर्ज’को प्रस्तुतिको तयारीबाट पनि नाम फिर्ता लिएकी छन् । उक्त प्रस्तुति सन् २०२७ को गर्मीयाममा लन्डनको बार्बिकन सेन्टरमा सुरु हुने तय भएको थियो ।
बार्बिकन सेन्टरले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित वक्तव्यमा ग्रान्डेले उक्त प्रस्तुतिबाट अलग हुने निर्णय गरेको जनाएको छ । यसमा उनीसँगै ‘विकेड’का सहकलाकार जोनाथन बेलीले पनि अभिनय गर्ने तय भएको थियो ।
‘यो उनका लागि सहज निर्णय थिएन भन्ने हामीलाई थाहा छ र उनले गरेको निर्णयप्रति हाम्रो पूर्ण समझदारी र समर्थन छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
रोयटर्सले प्रतिक्रियाका लागि ग्रान्डेका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गरेको छ ।
ग्रान्डेको रूप र स्वास्थ्यबारे वर्षौंदेखि सार्वजनिक रूपमा भइरहेका अड्कलबाजीपछि यो निर्णय आएको बताइएको छ । जुलाई ३१ मा उनको ‘पेटल’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथिको निगरानी अझ तीव्र भएको थियो । सोही भिडियोसँगै समान नामको एल्बम पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
भिडियोमा ग्रान्डेले कलाकार बन्ने आकांक्षा राखेकी एक युवतीको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । पुरुष निर्णायकको समूहले उनलाई अडिसनमा बारम्बार अस्वीकार गर्छ । निर्णायकहरूले उनलाई ‘केही विशेष नभएको’, ‘हेर्दा दिक्कलाग्दो’ र ‘हताश’ भनेर टिप्पणी गर्छन् । उनीहरूले ग्रान्डेको पात्रमाथि आफ्नो स्वरूपमा ‘अत्यधिक काम गराएको’ आरोप पनि लगाउँछन् ।
तीनपटक ग्रामी अवार्ड जितेकी ग्रान्डे पहिलो ‘विकेड’ फिल्ममा ग्लिन्डाको भूमिका निर्वाह गरेबापत एकेडेमी अवार्डका लागि पनि मनोनित भएकी थिइन् ।
उनको सांगीतिक भ्रमणअन्तर्गत सिकागोमा अझै तीनवटा कार्यक्रम बाँकी छन् । त्यसपछि उनले लन्डनको ओटू एरिनामा लगातार १० रात प्रस्तुति दिनेछिन् । उनको भ्रमण सेप्टेम्बर १ मा समापन हुने तय छ ।
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