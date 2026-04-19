पर्सामा २०७ किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ

२० साउन, काठमाडौं । पर्सामा २०७ किलो गाँजासहित एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
विन्दवासिनी गाउँपालिका-५ स्थित सडकखण्डबाट हेटौंडाका ४८ वर्षीय कृष्ण लामा पक्राउ परेका हुन् । उनी गाँजा बोकेको गाडीका चालक हुन् ।
विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया र प्रहरी चौकी प्रसौनीभठ्ठाको संयुक्त टोलीले गाँजासहित चालक लामालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
चेकजाँचका क्रममा लामाले चलाएको प्रदेश-३-०१-२४ च ५३८५ टाटा योद्धा पिकअप गाडीभित्र सिमेन्टको बोरामा लुकाएर राखेको गाँजा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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