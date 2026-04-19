+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भरतपुरमा भूमिगत विद्युत् तार जडान अन्तिम चरणमा, असोजभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १४:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको भरतपुरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
  • पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाको भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको छ भने करिब ३ सय ग्राहकका घरमा भूमिगत लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु भइसकेको छ।
  • तीन अर्ब रुपैयाँ लागतको यस आयोजनाबाट १ हजार ३ सय ग्राहक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो तथा सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

२० साउन, काठमाडौं । चितवन भरतपुरमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली जडान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भूमिगत केबुल प्रणालीमा विद्युत् चार्ज (लोड परीक्षण) सुरु गरिसकेको छ भने करिब ३ सय सेवाग्राहीका घरमा भूमिगत लाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति सुरु भइसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको छ । अब मुख्य रूपमा ग्राहकका घरमा अन्तिम जडान गर्ने काम बाँकी छ । आयोजनालाई आगामी असोजभित्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको ६ लेन सडक र बाइपास सडक आसपास करिब २० किलोमिटर क्षेत्रमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली विस्तार गरिएको छ । यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि करिब १ हजार ३ सय ग्राहक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

हाल केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि नहरचोकसम्म दायाँतर्फका घर, गणेशस्थान क्षेत्र तथा चितवन मेडिकल कलेजदेखि चौबिसकोठीसम्म भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत् वितरण सुरु भइसकेको छ ।

यसैगरी आँपटारी-केन्द्रीय बस टर्मिनल, केन्द्रीय बस टर्मिनल-पुलचोक, आँपटारी-पोखरा बसपार्क तथा भरतपुर सबस्टेसनदेखि भाटभटेनी नजिक नहरसम्म भूमिगत केबुल विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले प्रणालीमा विद्युत् चार्ज गरी परीक्षण भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बाइपास सडक दुवैतर्फ करिब ९ किलोमिटर, केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि पुल्चोकसम्म ८ किलोमिटर ३३ केभी लाइन, आँपटारीदेखि पोखरा बसपार्कसम्म १.५ किलोमिटर ११ केभी लाइन तथा केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि मिलनचोकसम्म १.५ किलोमिटर ३३ केभी लाइन भूमिगत रूपमा विस्तार गरिएको छ । औद्योगिक फिडरमा समेत विद्युत् चार्ज गरिसकिएको छ ।

सुरुमा करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको दायरा विस्तार भएपछि लागत बढेर करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत वितरण प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने, हावाहुरी तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति कम हुने, मर्मतसम्भार सहज हुने र खुला तारका कारण हुने दुर्घटना जोखिम घट्ने अपेक्षा छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर भूमिगत विद्युत् तार जडान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पानी मिसिएको इन्धन बेचेकोमा आयल निगमलाई ११ करोड जरिबाना

पानी मिसिएको इन्धन बेचेकोमा आयल निगमलाई ११ करोड जरिबाना
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो
करेन्ट लागेर घाइते भएका बालकलाई १५ लाख ७१ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने

करेन्ट लागेर घाइते भएका बालकलाई १५ लाख ७१ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने
विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताले १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर

विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताले १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर
५० अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

५० अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
शनिबार काठमाडौं र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा बिजुली जाने

शनिबार काठमाडौं र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा बिजुली जाने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र

‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

6 Stories
एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित