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ट्रम्पको गाजासम्बन्धी योजना नेतान्याहुद्वारा अस्वीकार

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गाजाको निःशस्त्रीकरण र इजरायली सैन्य फिर्ताको सम्बन्धमा अघि सारेको मस्यौदा प्रस्तावलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १४:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म गाजाबाट इजरायली सेना पछि नहट्ने भन्दै अमेरिकी मस्यौदा प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
  • शान्ति बोर्डले गाजामा हतियारको पूर्ण विघटन नभएसम्म इजरायली रक्षा बल ‘पहेँलो रेखा’ बाट पछाडि नहट्ने कुरा पुष्टि गरेको छ ।
  • प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र शान्ति बोर्डका दूत निकोले म्लादेनोभबीच गाजामा सशस्त्र नियन्त्रण हटाएर स्थिर नागरिक प्राधिकरण स्थापना गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता भएको छ ।

२० साउन, वासिङ्टन (रासस/एएफपी । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गाजाको निःशस्त्रीकरण र इजरायली सैन्य फिर्ताको सम्बन्धमा अघि सारेको मस्यौदा प्रस्तावलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । उनले हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म इजरायली सेना यस क्षेत्रबाट पछि नहट्ने कुरामा जोड दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै नेतान्याहुले गाजा पट्टीमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सैन्य उपस्थितिमा इजरायलको यथा–स्थितिलाई जोड दिए । उनले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चितामा अडिग रहँदै हमास पूर्णरूपमा निःशस्त्र नभएसम्म इजरायल हालको अवस्थाबाट पछि नहट्ने प्रष्ट पारे ।

इजरायली सेनालाई दिइएको जनादेशलाई पुनः पुष्टि गर्दै नेतान्याहुले सेनालाई आफ्नो देश र नागरिकहरूको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कार्य गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

यसअघि गाजा सङ्क्रमण ढाँचाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा एक प्रमुख स्पष्टीकरणमा शान्ति बोर्डले पनि गाजा पट्टीमा सबै हतियारहरूको पूर्ण विघटन नभएसम्म इजरायली रक्षा बल (आइडीएफ) ‘पहेँलो रेखा’ बाट पछाडि नहट्ने पुष्टि गरेको जनाइएको छ ।

पहेँलो रेखाले दक्षिणी लेबनानको सीमाबाट लगभग १० किलोमिटर उत्तरमा फैलिएको सैन्य क्षेत्रलाई जनाउँछ ।

अल जजिराका अनुसार इजरायली अधिकारीहरूले हिजबुल्लाहको उन्मूलन गर्ने प्रयासलाई उद्धृत गर्दै आक्रमण गर्ने आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्दै यस क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम राख्न चाहेको सङ्केत गरेका छन् ।

उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेनोभ, शान्ति बोर्डको प्रतिनिधिमण्डल र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उहाँको वरिष्ठ टोलीबीच उच्चस्तरीय, रचनात्मक वार्तापछि यो घोषणा भएको हो ।प्रत्यक्ष रूपमा सर्तहरू राख्दै शान्ति बोर्डले इजरायली प्रवृत्तिको समय रेखामा हालैको अनुमान र परस्पर विरोधी रिपोर्टहरू विरुद्ध पछाडि धकेलेको जनाइएको छ ।

प्रारम्भिक वा आंशिक रुपमा गलत रिपोर्टका रूपमा वर्णन गरिएको कुरालाई खारेज गर्दै शान्ति बोर्डले हमास मध्यस्थकर्ताहरूसँग प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै थप बल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले पूर्ण निःशस्त्रीकरण हुनुपर्ने जनाएको छ । गलत रिपोर्टहरूमा ध्यानाकर्षण भएको बताउदै पहेँलो रेखाभन्दा बाहिर आइडीएफको फिर्ती हमासको पूरा निःशस्त्रीकरण भएपछि मात्र हुने जनाइएको छ ।

शान्ति बोर्डका प्रमुख दूत निकोले म्लादेनोभ र प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको बीचको उच्चस्तरीय बैठकमा गाजामा सशस्त्र नियन्त्रणबाट टाढा स्थिर नागरिक प्राधिकरणतर्फ व्यापक सङ्क्रमण कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ गाजा सम्झौताअन्तर्गत हमासलाई निशस्त्र बनाउने शान्ति सम्झौताको बोर्डलाई ‘ठूलो सफलता’ का रूपमा प्रशंसा गरेपछि यो घटनाक्रम आएको हो ।

अमेरिका इजरायल
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