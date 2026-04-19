+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना सैन्य अखडामा इरानले हमला गरेको अमेरिकाको दाबी

इरानले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरूमा अचानक हमला गर्दै धेरै ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले मध्यपूर्वका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको छ।
  • अमेरिकी र साउदी सेनाले इरान समर्थित अखडाहरूमा संयुक्त कारबाही गरी पछिल्ला ड्रोन हमलाहरूको जवाफ दिएका छन्।
  • अमेरिका र इरानबीच वार्ताको सम्भावना देखिएकै समयमा पछिल्लो तनाव बढेको भए पनि तेहरानले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

१३ साउन, काठमाडौं । इरानले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरूमा अचानक हमला गर्दै धेरै ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको छ। तर सबै मिसाइलहरूलाई सफलतापूर्वक इन्टरसेप्ट गरिएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार यो हमला मङ्गलबार साँझ भएको हो। सम्भावित अखडाहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसको जवाफमा अमेरिकी र साउदी अरबका सेनाहरूले पूर्वी इराकमा रहेका ‘इरान समर्थित आतंकवादी अखडा’ हरूमा संयुक्त कारबाही गरेका छन्। यो कारबाही पछिल्लो ७२ घण्टामा अमेरिकी अखडाहरूमा भएका ३० वटा ड्रोन हमलाहरूको जवाफमा गरिएको सेन्ट्रल कमाण्डले बताएको छ। ती ड्रोन हमलाहरूमा इरानको समर्थन रहेको आरोप छ।

तेहरानले अहिलेसम्म यी आरोप वा मिसाइल हमलाबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिका र इरानबीच केही दिनदेखि प्रत्यक्ष हमलाहरू रोकिएका थिए। दुवै देशबीच वार्ता पुनः सुरु हुने आशा व्यक्त भइरहेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इरानसँग ‘अत्यन्तै मित्रवत कुराकानी’ भएको बताएका थिए।

अमेरिका इरान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानले भन्यो : अमेरिकासँग समझदारी असम्भव

इरानले भन्यो : अमेरिकासँग समझदारी असम्भव
अमेरिकी शुल्कविरुद्ध ब्राजिल डब्लुटीओमा

अमेरिकी शुल्कविरुद्ध ब्राजिल डब्लुटीओमा
इरानविरुद्धको कारबाहीमा २०७ अमेरिकी सैनिक घाइते : पेन्टागन

इरानविरुद्धको कारबाहीमा २०७ अमेरिकी सैनिक घाइते : पेन्टागन
अमेरिकाले रोक्यो इरानमाथिको आक्रमण

अमेरिकाले रोक्यो इरानमाथिको आक्रमण
अमेरिकाले लगायो चीन–भारत–पाकिस्तान सहित ६० व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ भन्सार शुल्क

अमेरिकाले लगायो चीन–भारत–पाकिस्तान सहित ६० व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ भन्सार शुल्क
अमेरिका-साउदी आणविक सम्झौताको तयारी

अमेरिका-साउदी आणविक सम्झौताको तयारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित