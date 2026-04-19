मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना सैन्य अखडामा इरानले हमला गरेको अमेरिकाको दाबी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इरानले मध्यपूर्वका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको छ।
- अमेरिकी र साउदी सेनाले इरान समर्थित अखडाहरूमा संयुक्त कारबाही गरी पछिल्ला ड्रोन हमलाहरूको जवाफ दिएका छन्।
- अमेरिका र इरानबीच वार्ताको सम्भावना देखिएकै समयमा पछिल्लो तनाव बढेको भए पनि तेहरानले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
१३ साउन, काठमाडौं । इरानले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरूमा अचानक हमला गर्दै धेरै ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको छ। तर सबै मिसाइलहरूलाई सफलतापूर्वक इन्टरसेप्ट गरिएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार यो हमला मङ्गलबार साँझ भएको हो। सम्भावित अखडाहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसको जवाफमा अमेरिकी र साउदी अरबका सेनाहरूले पूर्वी इराकमा रहेका ‘इरान समर्थित आतंकवादी अखडा’ हरूमा संयुक्त कारबाही गरेका छन्। यो कारबाही पछिल्लो ७२ घण्टामा अमेरिकी अखडाहरूमा भएका ३० वटा ड्रोन हमलाहरूको जवाफमा गरिएको सेन्ट्रल कमाण्डले बताएको छ। ती ड्रोन हमलाहरूमा इरानको समर्थन रहेको आरोप छ।
तेहरानले अहिलेसम्म यी आरोप वा मिसाइल हमलाबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिका र इरानबीच केही दिनदेखि प्रत्यक्ष हमलाहरू रोकिएका थिए। दुवै देशबीच वार्ता पुनः सुरु हुने आशा व्यक्त भइरहेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इरानसँग ‘अत्यन्तै मित्रवत कुराकानी’ भएको बताएका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4