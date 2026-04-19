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ट्रम्पको टिप्पणी : युरोपेली नेटो सहयोगी राष्ट्रसँग कमजोर सैन्य बल छ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिङ्टनका युरोपेली नेटो सहयोगी राष्ट्रहरूसँग कमजोर सैन्य बल रहेको बताएका छन्।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २१ गते १४:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको सैन्य बल कमजोर रहेको र तिनीहरू अमेरिकी सुरक्षामा निर्भर रहेको आरोप लगाए।
  • ट्रम्पले बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई ३५० अर्ब डलर बराबरको हतियार दिएर अमेरिकी सेनालाई जोखिममा पारेको दाबी गरे।
  • ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूले सैन्य खर्चमा आफूमाथि निर्भर रहन नपाउने भन्दै अब आफूले हतियार बिक्री गर्ने बताएका छन्।

२१ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिङ्टनका युरोपेली नेटो सहयोगी राष्ट्रहरूसँग कमजोर सैन्य बल रहेको बताएका छन्। उनले नेभाडाको लास भेगास नजिकै आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै यो कुरा भनेका हुन्। ट्रम्पका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिकी सेनाको अवस्थालाई जोखिममा पारेको छ।

उनले अघिल्लो प्रशासनले धेरै कुराहरू अरूलाई दिएको आरोप लगाए। ट्रम्पले भने, “उनीहरूले सबै कुरा दिए, उनीहरूले धेरै कुरा गुमाए। ३५० अर्ब डलर धेरै ठूलो रकम हो।”

उनले उक्त रकम कुन काममा खर्च भयो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्। तर उनले बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई सो बराबरको हतियार हस्तान्तरण गरेको आरोप पटक-पटक लगाउँदै आएका छन्।

ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूसँग प्रशस्त पैसा रहेको बताए। उनले आफूले सबै सामान बिक्री गर्ने र युरोपेलीहरू रकम तिर्न तयार रहेको दाबी गरे।

ट्रम्पले थपे, “उनीहरूसँग राम्रो सैन्य बल छैन किनभने उनीहरू धेरै समयदेखि हामीमाथि निर्भर रहे। मैले उनीहरूलाई भनेँ – तिमीहरूले त्यसो गर्न पाउँदैनौ।”

डोनाल्ड ट्रम्प
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