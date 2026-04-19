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गोरखामा पहिरोले पेट्रोल पम्प र घरमा क्षति

बिहीवार बिहान करिब ६ बजे पेट्रोल पम्प पछाडिको भागबाट खसेको पहिरोले पम्पको डिस्टेन्सर मेसिन र सो स्थानमा पार्किङ गरेर राखिएका पाँच वटा मोटरसाइकल पुरिएको डिएसपी राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

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विकास मरहट्टा विकास मरहट्टा
२०८३ साउन २१ गते ९:५९

२१ साउन, गोरखा । गोरखामा पहिरोले पेट्रोलपम्प र घरमा क्षति पुगेको छ । गोरखा नगरपालिका–११ बाह्रकिलो स्थित पेट्रोल पम्प र पालुङटार नगरपालिका–१ कोलकोटेमा एक घरमा क्षति पुगेको हो ।

बिहीवार बिहान करिब ६ बजे पेट्रोल पम्प पछाडिको भागबाट खसेको पहिरोले पम्पको डिस्टेन्सर मेसिन र सो स्थानमा पार्किङ गरेर राखिएका पाँच वटा मोटरसाइकल पुरिएको डिएसपी राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा पहिरो हटाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी बुधबार राति लेदोसहितको पहिरोले स्थानीय बाबुराम थापाको एक तले पक्की घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । ‘भूकम्पपछि बनाएको घर रहेछ,’ डिएसपी श्रेष्ठले भने, ‘पहिरोले क्षति पुगेपछि अहिले उहाँहरु पुरानै घरमा बस्नुभएको छ ।’

घटनामा मानवीय क्षति नभएको र प्रहरी टोली सो स्थानमा खटिसकिएको उनले जानकारी दिए ।

गोरखा पहिरो
लेखक
विकास मरहट्टा

मरहट्टा अनलाइनखबरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

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