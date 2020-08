प्रवण मुखर्जी : नेपालले एक असल मित्र गुमायो

१५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको निधनबाट नेपालले एक असल मित्र गुमाएको बताएकी छन् ।

लामो समयदेखि विरामी रहेका मुखर्जीको ८४ बर्षको उमेरमा सोमबार निधन भएको छ ।

मस्तिष्कको सर्जरी गरेर दिल्लीस्थित आर्मी आरआर अस्पतालमा उपचाररत उनी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमितसमेत बनेका थिए । सोमबार उनका छोरा अभिजित मुखर्जीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् उनको निधन भएको पुष्टि गरेका हुन् ।

लगतै राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमा लेखेकी छन्, ‘भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको आज भएको दुःखद् निधनबाट मर्माहत भएको छु । नेपाली जनता, नेपाल सरकार तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भारतीय जनता, भारत सरकार र शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मुखर्जीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै नेपालले एक महान मित्र गुमाएको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक जीवनको विभिन्न तहमा नेपाल-भारतको सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि उनको भूमिकालाई सम्झने छौं’ ओलीले टि्वटरमा लेखेका छन् ।

नेपालका धेरै नेताहरूसँग उनको आत्मीय सम्वन्ध थियो । उनले भारतीय विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी त्यतिवेला लिए, जतिवेला नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुखर्जीको निधनले दक्षिण एसियाले एक परिपक्क र अनुभवी बौद्धिक नेता र नेपालले एक अनन्य मित्र गुमाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राष्ट्रपतिको रुपमा नेपालमा स्वागत गर्न पाएको अवसरको स्मरण गर्दै यस दुःखद क्षणमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्दछु’ प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

I am deeply saddened by the news of passing away of former President of India H.E. Pranab Mukherjee. Heartfelt condolences to the government and people of India as well as the bereaved family members. pic.twitter.com/1EpkvIWzvg

— KP Sharma Oli (@PM_Nepal) August 31, 2020