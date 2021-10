बेलायतले नेपाललाई ‘रेड लिस्ट’बाट हटायो

२२ असोज, काठमाडौं । बेलायतले नेपाललाई रेड लिस्ट (रातो सूची)बाट हटाएको छ । बेलायत सरकारले बिहीबार गरेको यो निर्णय आउँदो सोमबारबाट लागू हुने छ ।

बेलायतले रातो सूचीबाट हटाएपछि नेपालले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यअनुसार बेलायत सरकारले नेपालसहित ५४ देशलाई रातो सूचीमा राखेको थियो । तर बिहीबार ४७ वटा देश रातो सूचीबाट हटेका छन् ।

नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपाल सोमबारबाट रातो सूचीबाट हट्ने जानकारी ट्वीटरमार्फत दिएकी छन् ।

Pleased that Nepal will be removed from the UK’s red list on Monday. For more information on travel to the UK read below 👇 @MofaNepal @NepalEmbassyUK https://t.co/vWmfMqvw6N

— NicolaPollitt (@NicolaPollittUK) October 7, 2021