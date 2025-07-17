प्रिज्मा एडभर्टाइजिङले सिंगापुरमा जित्यो ‘ब्रान्डलरेट बेस्ट ब्रान्ड्स अवार्ड २०२५’

काठमाडौं । प्रिज्मा एडभर्टाइजिङले ‘ब्रान्डलरेट स्पेसल लिमिटेड एडिसन बेस्ट ब्रान्ड्स अवार्ड २०२५’ जितेको छ ।
प्रिज्माले ब्रान्ड इन्फ्लुएन्सर क्रिएटिभ एन्ड ब्रान्डिङ सोलुसन्स श्रेणीमा सम्मान प्राप्त गरेको हो । यो अवार्डले एजेन्सीको रणनीतिक ब्रान्डिङ र सांस्कृतिक रूपमा प्रभावशाली कथावस्तु निर्माणमा अग्रणी भूमिकाको कदर गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो सम्मान ३१ जुलाई २०२५ मा सिंगापुरको सांग्रिला होटलमा आयोजित समारोहमा प्रदान गरिएको थियो, जहाँ प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रञ्जित आचार्य र महाप्रबन्धक शरद शाहीले एजेन्सीका तर्फबाट यो सम्मान ग्रहण गरेका थिए ।
विश्व ब्रान्ड्स फाउन्डेसनद्वारा आयोजित ब्रान्डलरेट अवार्ड्सले विश्वका सबैभन्दा प्रतिष्ठित, प्रभावशाली र प्रभावकारी ब्रान्डहरूलाई सम्मानित गर्छ । आफ्नो २०औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा फाउन्डेसनको लिमिटेड एडिसन वार्षिकोत्सव अवार्डले रचनात्मकता, रणनीति र दीर्घकालीन ब्रान्ड पहिचान, मूल्य र प्रतिष्ठा मार्फत उद्योगलाई पुनर्जनन गर्ने विश्वव्यापी ब्रान्ड लिडरहरूलाई सम्मान गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मनोनयनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट छनोट भएको प्रिज्माले आफ्नो ब्रान्ड प्रभाव र नवीन रचनात्मक रणनीतिका लागि विशिष्ट पहिचान बनाएको कम्पनीको दाबी छ । यो मान्यता नेपालको रचनात्मक उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको र प्रिज्मालाई विश्वव्यापी ब्रान्ड नवप्रवर्तकहरूको सम्मानित समूहमा स्थापित गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रिज्माका सीईओ आचार्यले भने, ‘ब्रान्डलरेट बेस्ट ब्रान्ड्स अवार्ड हाम्रो टिमको निरन्तर मिहिनेत, सिर्जनात्मक सोच र नेपाली ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने हाम्रो अठोटको प्रमाण हो । हामी विश्वास गर्छौं कि प्रामाणिकता र साहसमा आधारित विचारहरूले हरेक सीमालाई पार गर्न सक्छन् । यो सम्मानले हामीलाई अझ ठूलो सम्भावनाको खोजी गर्न र हाम्रा दृष्टिकोण विस्तार गर्न थप प्रेरणा मिलेकोे छ ।’
प्रिज्मा एडभर्टाइजिङ ब्रान्डलरेट अवार्ड्सबाट मान्यता प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली कम्पनी हो, जुन नेपालका लागि गर्विलो र ऐतिहासिक क्षण हो । यो अवार्डले विगतमा कोकाकोला, नेस्ले, युनिलिभर, सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स, टोयोटा, आइबीएम र जिमी चूजस्ता विश्व सम्मानित व्यापार, रचनात्मकता र संस्कृतिका नामहरूलाई सम्मानित गरेको छ ।
ओगिल्वी मलेसिया, डेन्ट्सु सिङ्गापुर र लियो बर्नेट भियतनाम जस्ता अग्रणी एजेन्सीहरूका साथै क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नास डेली र निकोल एन डेभिड जस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू पनि विगतका विजेताहरूमा समावेश छन् ।
‘विश्वस्तरका उत्कृष्ट ब्रान्डहरूबीच उभिन पाउनु हाम्रो लागि र नेपालका लागि गर्वको क्षण हो,’ महाप्रबन्धक शाहीले भने, ‘यो अवार्डले नेपालबाट विश्वसम्म पुर्याउने साहसी र अर्थपूर्ण ब्रान्ड निर्माणमा समर्पित ३५ वर्षको हाम्रो यात्रालाई सम्मान गरेको छ ।’
यो सम्मानले दक्षिण एसियामा प्रिज्मा एडभर्टाइजिङको सिर्जनात्मक नेतृत्वको स्थानलाई थप बलियो बनाएको छ । यो एजेन्सीले उपभोक्ता वस्तु, दूरसञ्चार, वित्त र प्रविधि क्षेत्रहरूमा वृद्धि, प्रतिभा पोषण र परिणामहरू प्रदान गर्ने ब्रान्ड कथाहरू निर्माण गर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4