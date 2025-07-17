+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

महिन्द्राको ‘इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूभी’ नेपालमा सार्वजनिक, मूल्य कति ?

बीई–६ ‘प्याक वान अबोभ, प्याक टु र प्याक थ्री सेलेक्ट’ गरी तीन भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै एक्सईभी ९ई पनि ‘प्याक टु, प्याक थ्री सेलेक्ट, र प्याक थ्री’ मा उपलब्ध हुनेछ । महिन्द्राले यी सबै भेरिएन्टको बुकिङ खुला गरिसकेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १६:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेडले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा इलेक्ट्रिक एसयूभीहरू बीई–६ र एक्सईभी ९ई सार्वजनिक गरेको छ।
  • यी एसयूभीहरू महिन्द्राको एमएआईए आर्किटेक्चरमा आधारित छन् र नेपालमा अग्नि ग्रुपमार्फत बिक्री तथा वितरण हुनेछन्।
  • बीई–६ र एक्सईभी ९ईको सुरुवाती मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ र दुवैमा एडास सुरक्षा सुविधा उपलब्ध छन्।

काठमाडौं । महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेडले ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ का अवसर पारेर नेपाली बजारमा आफ्नो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूभीहरू बीई–६’ र ‘एक्सईभी ९ई’ सार्वजनिक गरेको छ ।

यी गाडी महिन्द्राको अत्याधुनिक इङ्ग्लो प्ल्याटफर्ममा आधारित छन् भने संसारकै सबैभन्दा इन्टेलिजेन्ट अटोमोटिभ आर्किटेक्चर एमएआईए (माया) बाट सञ्चालित छन् । यी अत्याधुनिक ई–एसयूभीहरूको सार्वजनिकीकरणले नेपाली विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ ।

बीई–६ ‘प्याक वान अबोभ, प्याक टु र प्याक थ्री सेलेक्ट’ गरी तीन भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै एक्सईभी ९ई पनि ‘प्याक टु, प्याक थ्री सेलेक्ट, र प्याक थ्री’ मा उपलब्ध हुनेछ । महिन्द्राले यी सबै भेरिएन्टको बुकिङ खुला गरिसकेको छ ।

नेपालमा बीई–६ र एक्सईभी ९ई को बिक्री तथा वितरण नेपालका लागि आधिकारिक वितरक अग्नि ग्रुपमार्फत हुनेछ ।

महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेडका अटोमोटिभ डिभिजन अन्तर्गत इन्टरनेसनल अपरेसन्स प्रमुख सचिन अरोलकरले भने, ‘नेपाली बजारमा बीई–६ र एक्सईभी ९ई सार्वजनिक गर्दै हामी विद्युतीय मोबिलिटीको एक नयाँ अनुभव उपलब्ध गराउँदै छौं । नेपाली बजार यस्तो बजार हो जुन निरन्तर परिवर्तन हुँदैछ र स्वच्छ ऊर्जा (क्लिन इनर्जी) का प्रविधि अपनाउँदै छ । यी एसयूभीले नेपाली ग्राहकका लागि उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स, इन्टेलिजेन्स र डिजाइनलाई समायोजन गर्दै अत्याधुनिक इनोभेसनको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।’

अग्नि ग्रुपका अध्यक्ष क्याबिनेट श्रेष्ठले भने, ‘हामी महिन्द्राका इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूभीहरू नेपालमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित छौं । बीई–६ र एक्सईभी ९ई ‘फ्युचर–रेडी प्रडक्टहरू हुन् जसले उदाउँदो नेपालको आधुनिक ग्राहकको परिस्कृत आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यी गाडीहरूको कमान्डिङ प्रिजेन्स, इन्टेलिजेन्ट विशेषता र हार्टकोर डिजाइन फिलोसोफिले गर्दा यसले नेपाली ईभी बजारमा नयाँ मापदण्ड तय गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

कम्पनीले यी गाडीको सुरुवाती मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।

बीई–६ र एक्सईभी ९ई दुवैले महिन्द्राको हार्टकोर डिजाइन दर्शन झल्काउँछ जसले बोल्ड इनोभेसनलाई भावनात्मक सौन्दर्यसँग संयोजन गर्दछ । बीई–६ मा एडभेन्चर र पर्फमेन्सबाट प्रेरित एथलेटिक सिलुएट (बनोट) छ भने एक्सईभी ९ईमा परिस्कृत र लक्जरी एसयूभी कुप डिजाइन छ । दुवै एसयूभीको डिजाइन सम्बन्धित चालकसँग गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध बनाउने मूल उद्देश्यबाट प्रेरित छन् ।

यी दुवै एसयूभीले दमदार पर्फर्मेन्स प्रदान गर्दछ ।अधिकांश भेरिएन्टले ९९ किलोवाटको पावर दिन्छ जसले दैनिक छोटोदेखि लामो दुरीका यात्रामा सहज र रेस्पोन्सिभ ड्राइभिङ अनुभव सुनिश्चित गर्दछ । एक्सईभी ९ईको प्याक थ्री भेरिएन्टमा १९९ किलोवाटको पावर छ जसले अझ थ्रिलिङ र उत्साहजनक ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्दछ र इलेक्ट्रिक एसयूभी क्याटागोरीमा पर्फर्मेन्सको अपेक्षा तथा मापदण्ड उच्च बनाउँछ ।

एसयूभीको इन्टेरियर पनि विभिन्न आकर्षक सुविधाले भरिपूर्ण छ जसले छुट्टै ‘इन–क्याबिन’ अनुभव प्रदान गर्दछ । एक्सईभी ९ईमा ट्रिपल स्क्रिन सिनेम्याटिक डिस्प्ले छ जुन ड्यासबोर्डको दायाँदेखि बायाँ कुनासम्म फैलिएको छ । बीई–६ मा ‘रेस–रेडी डिजिटल ककपिट’ छ जसले चालकलाई हाइ–पर्फर्मेन्स गाडीको अनुभव दिन्छ ।

यी दुवै ई–एसयूभी स्मार्ट प्रविधि र विशेषताले भरिएको छ जसले अत्याधुनिक ‘इन–क्याबिन अकोस्टिक एक्सपेरियन्स’ प्रदान गर्दछ । जसअन्तर्गत ‘एआर–बेस्ड भिजन एक्स’ हेड्स–अप डिस्प्ले, ‘हार्मन कार्डनको सोनिक स्टुडियो’ र विभिन्न ‘प्रिसेट थिम’ सहित ‘लिभ–योर–मुड’ नामक सुविधा रहेका छन् ।

यी ई–एसयूभीमा सुरक्षा र इन्टेलिजेन्स दुवैलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । जसअन्तर्गत एक्स्ईभी ९ई मा एडास लेभल २ प्लस, र बीई–६ मा एडास लेभल २ सुविधा, सर्भिलेन्स क्यामेरा, ‘आई–डेन्टिटी’ ड्राइभर मनिटरिङ सिस्टम आदि छन् ।

इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूभी महिन्द्रा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्व. भिमबहादुर : क्यान्सरसँग जुधेरै छोरीहरू पढाए, मृत्युपछि पनि सिकाए संस्कार

स्व. भिमबहादुर : क्यान्सरसँग जुधेरै छोरीहरू पढाए, मृत्युपछि पनि सिकाए संस्कार
वन्यजन्तुलाई थापिएको विद्युतीय धरापमा परेर एक मृत्यु

वन्यजन्तुलाई थापिएको विद्युतीय धरापमा परेर एक मृत्यु
आन्तरिक विमानस्थलहरूमा घटेन चरा र जंगली जनावर जोखिम

आन्तरिक विमानस्थलहरूमा घटेन चरा र जंगली जनावर जोखिम
१९ वर्षपछि समातिए फरार प्रतिवादी, मामालाई बाबु बनाएर लिएका थिए नागरिकता

१९ वर्षपछि समातिए फरार प्रतिवादी, मामालाई बाबु बनाएर लिएका थिए नागरिकता
विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारकै कारण रोकियो : प्रचण्ड

विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारकै कारण रोकियो : प्रचण्ड
सेयर बजारका सबै सूचक बढे, कारोबार पनि बढ्यो

सेयर बजारका सबै सूचक बढे, कारोबार पनि बढ्यो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित