हलिउडका लोकीले गरे नेपाली आतिथ्यता र सौन्दर्यको प्रशंसा

काठमाडौं । लोकी नामले चर्चित हलिउड अभिनेता टम हिडल्सटनले नेपाली आतिथ्यताको प्रशंसा गरेका छन् । चर्चित अमेरिकी टिभी शो ‘जिमी किमेल लाइभ’सँगको अन्तर्वार्तामा उनले हालैको आफ्नो नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरे ।
‘मार्वल सिनेम्याटिक युनिभर्स’मा लोकी नामले चर्चित हिडल्सटन केही महिनाअघि प्रथम सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाबारेको फिल्म ‘टासी’को छायांकनको लागि नेपालमा थिए ।
यो फिल्मको नाम ‘तेन्जिङ’ भनिएपनि निर्माताले नेपाल सरकारसँग ‘टासी’ नामले छायांकन अनुमति लिएका थिए ।
उनले नेपालका हिमालय आफूले देखेका अहिलेसम्मका सुन्दर थलो भएको बताउँदै नेपालका मानिसको मिजासिलो र दयालु व्यवहारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् ।
काठमाडौंका बासिन्दाले गरेको स्थानीय आतिथ्य, सगरमाथा क्षेत्रको मनोहर भौगोलिक सौन्दर्य र छायांकन सेटमा आफ्ना को–स्टारसँगको रमाइलो अनुभव उनले अन्तर्वार्तामा सेयर गरेका छन् ।
गत मे महिनामा छायांकन गरिएको फिल्ममा अभिनेता हिडल्सटनले एडमन्ड हिलारीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तिब्बती कलाकार गेन्डेक फुन्टसोकले तेन्जिङको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नेपाली अभिनेत्री थिन्ले ल्हामोले तेन्जिङकी पत्नीको रोल निर्वाह गरेकी छन् ।
