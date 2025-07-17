टिकटकर आयुषकी आमाले छोराबुहारीविरुद्ध अदालतमा हालिन् गाली बेइज्जतीको मुद्दा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नानुसिंहले आफ्ना छोरा आयुषसिंह ठकुरी र बुहारी एलिजेलाई गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेकी छन्।
- असार ३० गते आयुषसिंह र एलिजेले कानूनी विवाह गरेका थिए र विवाहअघि मुद्दा दर्ता भएको थियो।
- नानुसिंह र उनका छोराबुहारीबीचको विवाद सामाजिक संजालमा चर्चा भएपछि अदालतमा पुगेको हो।
काठमाडौं । चर्चित टिकटकर आयुषसिंह ठकुरीकी आमा नानुसिंहले आफ्नै छोराबुहारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेकी छन् ।
अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले मुद्दा दायर भएको जानकारी अनलाइनखबरलाई दिए । असार ३० गते आयुष र एलिजेले जिल्ला अदालतमा कानूनी विवाह गरेका थिए ।
उनीहरूले विवाह गर्नुको केही समयअघि गाली बेइज्जतीको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जनाए । ‘विवाहको केही समयअघि मुद्दा दायर भएको छ’ उनले भने ।
मुद्दामा नानुसिंहले छोरा आयुष र एलिजेलाई प्रतिवादी बनाएकी छन् । केही समयअघि नानुसिंह र उनका छोराबुहारीको विवाद चर्किएको थियो । उनीहरूको कन्ट्रोभर्सीले त्यतिबेला सामाजिक संजालमा चर्चा पाएको थियो ।
उनीहरूको पुरानै विवाद अदालतमा पुगेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4