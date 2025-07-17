‘उत्तराखण्डको घटनास्थल पुग्न हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्छ, कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौं’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतको उत्तराखण्डमा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका नेपालीहरूको खोजीका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ।
- दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले स्थानीय प्रशासनसँग सम्पर्क गरी उद्धार कार्य र घटनास्थलको अवस्था बुझ्न प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
- बाढीले धेरै स्थानमा बिगारेकाले सडक मार्गबाट घटनास्थल पुग्न समस्या छ ।
भारतको उत्तराखण्डमा गएको पहिरोमा परि नेपालीहरु पनि बेपत्ता भएपछि नेपाल सरकारले खोजीका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । हालसम्म १७ जना बेपत्ता भएको प्रारम्भिक जानकारी आएपछि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले भारतको स्थानीय प्रशासनमा समेत सम्पर्क गरी जानकारी लिइरहेको छ ।
अहिलेसम्मको अवस्थाबारे दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका डीसीएम डा. सुरेन्द्र थापाको भनाइ जस्ताको तस्तै :
उत्तराखण्डमा भएको वर्षापछि आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे घटना भएदेखि नै हामी अलर्टमा छौं । स्थानीय प्रशासनहरुमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं । अहिलेसम्मको जानकारीअनुसार गढवालमा बर्दियाका ५ जना हराइरहेको भन्ने जानकारीसहितको विवरण त्यहाँको प्रहरीले पठाएको छ ।
उत्तरकाशीको धराली बजारमा गत अगस्ट ४ मा भएको ‘क्लाउड ब्रस्ट’ ले त्यहाँका धेरै घरहरु बगाएको छ । त्यहाँ अझै पनि उद्धार कार्य जारी रहेको जानकारी आएको छ ।
हालसम्म ३७२ जनाको जीवितै उद्धार गरेको र ५ जनाको मृत्यु भएको जानकारी हामीसमक्ष आएको छ । मृतकहरुमध्ये कोही नेपाली नरहेको जानकारी पाएका छौं ।
त्यो होटलहरु भएको क्षेत्र भएकाले अन्य धेरै मानिसहरु त्यहाँ परेको आशंका छ । ४० देखि ५० फिटसम्म लेदो जमेको छ । त्यो लेदोले होटलहरु पुरेकाले उद्धार गर्न समस्या परेको छ ।
हामीले पनि त्यहाँको अवस्था बुझ्न जाने कोसिस गरिरहेका छौं ।
घटनास्थल सदरमुकामबाट झण्डै १ सय किलोमिटर टाढा छ । बाढीले धेरै स्थानमा बिगारेकाले सडक मार्गबाट घटनास्थल पुग्न समस्या छ भन्ने जानकारी आएकाले हामी जान सकिरहेका छैनौं ।
त्यहाँ पुग्न हेलिकोप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारत सरकारसँग हामीले पहल गरिरहेका छौं । तर हामी नेपालीहरुको यकिन विवरण लिने र उद्धारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गरिरहेका छौं ।
