+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतसँग पानी नमाग्नु प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी : प्रभु साह

उनले भने, ‘केपी ओलीजी तपाईं राष्ट्रवादी हो भने किन आफ्नो हक खोज्नुभएन ? किसानले किन नारायणी सिँचाइबाट आफ्नो भागको पानी पाएन ? किन गण्डक नहरमा पानी आएन ? यसको जवाफ हामीलाई चाहिएको छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १६:१०
फाइल फोटो

२३ साउन, काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सिँचाइ सम्झौता अनुसार भारतसँग पानी नमाग्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कमजोरी भएको आरोप लगाएका छन् ।

बाराको कलैयामा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल–भारतबीचको सम्झौता अनुसार नेपालले पानी नपाउँदा समेत प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्नु राष्ट्रघाती काम उनको आरोप छ ।

मधेसमा पानीको हाहाकार हुँदा किसानले समयमै धानखेती गर्न नपाउँदा मर्कामा परिरहेका बेला नारायणी सिँचाइ आयोजना, कोशी सिँचाइ आयोजनामा आउनुपर्ने पानी नआउँदा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले पहल नलिएको बताए ।

‘यही नारायणी नहर बारा जिल्लाको बीच भएर जान्छ, तर पानी छैन । नेपाल र भारतको सम्झौता अनुसार जति दिनुपर्ने हो त्यसको १० प्रतिशत पनि पानी नेपालले पाएको छैन’, उनले भने, ‘आफ्नो हक अनुसार भारतसँग पानी माग्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो कि होइन ?’

सम्झौताअनुसार पानी माग्न प्रधानमन्त्रीलाई उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘केपी ओलीजी तपाईं राष्ट्रवादी हो भने किन आफ्नो हक खोज्नुभएन ? किसानले किन नारायणी सिँचाइबाट आफ्नो भागको पानी पाएन ? किन गण्डक नहरमा पानी आएन ? यसको जवाफ हामीलाई चाहिएको छ ।’

सम्झौता अनुसार पानी पाउनु किसानको हकअधिकार भएको उनले बताए । सरकारले मधेसलाई विपद्‌ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको तर  राहत प्याकेजको योजना नल्याएको भनेर पनि सरकारको आलोचना गरे ।

आजपा अध्यक्ष साहले राहत प्याकेज बिना सुख्खाक्षेत्र घोषणाले पीडितलाई झन पीडित बनाएको बताए । मधेसमा जलसंकट देखिएपछि सरकारले मधेसका आठ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

केपी शर्मा ओली प्रभु साह सिँचाइ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप बलियो बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप बलियो बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास
छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको साझेदारीलाई गाढा बनाउन प्रतिबद्ध छाैं : प्रधानमन्त्री ओली

छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको साझेदारीलाई गाढा बनाउन प्रतिबद्ध छाैं : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओली र वाइपाका कार्यकारी निर्देशक इर्साहीबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री ओली र वाइपाका कार्यकारी निर्देशक इर्साहीबीच भेटवार्ता
तुर्कमेनिस्तानमा आज के छ प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम ?

तुर्कमेनिस्तानमा आज के छ प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम ?
प्रधानमन्त्री ओली तुर्कमेनिस्तानमा

प्रधानमन्त्री ओली तुर्कमेनिस्तानमा
ओली, देउवा र प्रचण्डसँग कुलिङ पिरियड छानबिन समितिले लिएन सुझाव

ओली, देउवा र प्रचण्डसँग कुलिङ पिरियड छानबिन समितिले लिएन सुझाव

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित