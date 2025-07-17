+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मदिरा तस्करी मुठभेड : प्रहरीको गोली लागेर लालुको ज्यान जानुअघि यस्तो थियो अवस्था (भिडियो)

इन्स्पेक्टर यादवले केही समय पहिला २ लाख रुपैयाँ घुस मागेको गम्भीर आरोप स्थानीयले लगाएको भिडिओमा सुनिन्छ । त्यसपछि एक युवालाई धकेल्दै गाडीमा हाल्न खोजेजस्तो देखिन्छ । स्थानीयले भने ती युवालाई प्रहरीबाट तानेको देखिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १८:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका-२ कमलपुरमा प्रहरीले मदिरा तस्करी रोक्न खोज्दा स्थानीयसँग विवाद हुँदा गोली चलाएर लालु यादवको ज्यान गएको छ।
  • घटनामा प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको र भारततर्फ मदिरा तस्करीको सूचना पाएपछि पुगेको डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले दाबी गरेका छन्।
  • मानव अधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयबाट टोली खटाएर घटनाको स्थलगत अनुगमन र छानबिन सुरु गरिएको छ र इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र यादवलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।

२३ साउन, काठमाडौं । प्रहरीको गोली लागेर सप्तरीमा एक युवाको ज्यान जानुअघिको अवस्था सामान्य रहेको देखिएको छ ।

मदिरा तस्करी रोक्न भन्दै पुगेको प्रहरीसँग स्थानीयले बिना हातहतियार वादविवाद गरेको पाइएको छ । सामान्य विवाद भएको देखिने भिडिओ अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त ३७ सेकेन्ड लामो भिडिओमा इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र यादको टोली र केही स्थानीय देखिन्छन् । जहाँ स्थानीयले इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र यादवको निरन्तर नाम लिएको सुनिन्छ ।

इन्स्पेक्टर यादवले केही समय पहिला २ लाख रुपैयाँ घुस मागेको गम्भीर आरोपसमेत स्थानीयले लगाएको भिडिओमा सुनिन्छ । त्यसपछि एक युवालाई धकेल्दै गाडीमा हाल्न खोजेजस्तो देखिन्छ । स्थानीयले भने ती युवालाई प्रहरीबाट तानेको देखिन्छ ।

यो गोली चल्नुभन्दा केही समयअघिको भिडिओ रहेको बताइएको छ । यो विवाद विस्तारै बढ्दै गएपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । सो क्रममा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका-२ कमलपुरका ३५ वर्षीय लालु यादवको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो ।

यो घटनामा प्रहरीले अनावश्यक रूपमा गोली चलाएर लालुको हत्या गरेको राजगढ-२ का वडाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार यादवले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले गोली चलेको भनिएको ठाउँमा सशस्त्र र प्रहरीको चौकी पनि छ । स्थानीय प्रहरीकै मिलेमतो र संरक्षणमा मदिराको उत्पादन र बिक्री वितरण हुने गरेको आरोप वडाध्यक्ष जितेन्द्रको छ ।

घटनाको स्थलगत अनुगमन र छानबिन गर्न भन्दै शुक्रबार मानव अधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयबाट टोलीसमेत खटिएको छ ।

मंगलबार राति भने स्थानीय प्रहरीलाई समेत जानकारी नदिई जिल्लाबाट इन्स्पेक्टर वीरेन्द्रकुमार यादवको कमान्डमा १० जनाको टोली पुगेर मदिरा नियन्त्रण गर्न थालेपछि विवाद सुरु भएको बताइन्छ । सोही विवादको क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा लालुको ज्यान गएको हो ।

यो घटनाको स्थलगत अनुगमन र छानबिन गर्न भन्दै शुक्रबार मानव अधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयबाट टोलीसमेत खटिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मदिरा तस्करी मुठभेड : सप्तरीमा ज्यानै जाने गरी प्रहरीले किन चलायो गोली ?

यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता तथा डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले भने प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनु परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

भारततर्फ मदिरा तस्करी हुन लागेको सूचना पाएपछि प्रहरी पुगेको पुगेपछि झडप भएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा हवाई फायर गर्दा ज्यान गएको दाबी उनको छ ।

घटनाबारे बुधबार आन्दोलनमा उत्रिएका मृतकका आफन्त र प्रशासनबीच भने बिहीबार सहमति भएको छ । जहाँ घटनाको छानबिन गर्नेदेखि शव शदगद गर्नेसम्मको विषय समेटिएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भोला दाहालले बताए ।

घटनाअघिको सामान्य अवस्था रहेको देखिने भिडिओबारे भने आफू जानकार नभएको उनले बताए ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी उमा चतुर्वेदीले इन्स्पेक्टरलाई उक्त ठाउँका जिम्मेवारीबाट हटाइएको पनि बताएका छन् । छानबिन समिति बन्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म समिति भने बनिसकेको छैन ।

प्रहरीको गोली मदिरा तस्करी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्ववियु अमृत क्याम्पसले आइटीको प्रवेश तयारी कक्षा नि:शुल्क गराउने

स्ववियु अमृत क्याम्पसले आइटीको प्रवेश तयारी कक्षा नि:शुल्क गराउने
श्रमिकको अहित र विवादमा बित्यो श्रममन्त्री भण्डारीको एक वर्ष

श्रमिकको अहित र विवादमा बित्यो श्रममन्त्री भण्डारीको एक वर्ष
गण्डकीका प्रशासनिक संरचना खारेजीको तयारी, २ सय कर्मचारी कटौती हुने

गण्डकीका प्रशासनिक संरचना खारेजीको तयारी, २ सय कर्मचारी कटौती हुने
भन्सार सुरक्षा बल बनाउनुपर्ने निर्देशनमा लिइएका ३ आधार

भन्सार सुरक्षा बल बनाउनुपर्ने निर्देशनमा लिइएका ३ आधार
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले के-के गर्‍यो निर्णय ?

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले के-के गर्‍यो निर्णय ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक : पारित उपसमितिको प्रतिवेदनमा के छ ?

विद्यालय शिक्षा विधेयक : पारित उपसमितिको प्रतिवेदनमा के छ ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित