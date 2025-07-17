+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्प र पुटिनले अलास्कामा भेट्ने, मुख्य एजेन्डा रुस-युक्रेन युद्ध

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २४ गते ९:२१

२४ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भेटवार्ता हुने मिति तय भएको छ ।

उनीहरुबीच आलास्कामा यही अगष्ट १५ तारिखमा भेटवार्ता हुने भएको हो । त्यसको तयारी करिब पूरा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

दुवै नेताले यो भेटलाई रूस–युक्रेन युद्धको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा केही क्षेत्र साटफेर हुन सक्ने संकेत गरेका छन्, जसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभाजित छ ।

क्रेमलिनका वरिष्ठ सल्लाहकार यूरी उशाकोभले पनि अलास्का भ्रमणलाई ‘तर्कसंगत’ भन्दै बैठकको पुष्टि गरेका छन् ।

२०१९ मा ओसाका भेटपछि दुवै नेताबीचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हुन लागेको हो । सन् १९८८ पछि अमेरिकामा हुने पहिलो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन समेत हो ।

अलास्काका राज्यपाल माइक डुनलीवीले राज्यलाई विश्व कूटनीतिक केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दै बैठकको स्वागत गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यस भेटलाई प्रतीकात्मक उपलब्धि मात्र नभई पुटिनको अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव तोड्ने अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

तर, यो भेटले वास्तविक शान्ति ल्याउँछ वा समय लम्ब्याउने रणनीति मात्र हुन्छ भन्नेमा केहीले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

युक्रेन पक्षले भने आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कुनै हालतमा सम्झौतामा नमिल्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ ।

अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प भ्लादिमिर पुटिन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जापानको हिरोशिमामा अमेरिकाले आणविक बम खसालेको ८० वर्ष पूरा

जापानको हिरोशिमामा अमेरिकाले आणविक बम खसालेको ८० वर्ष पूरा
माओवादीले दु:ख दिएको भन्दै अमेरिकाका लागि फर्जी कागजात बनाउने कांग्रेसको निगरानीमा

माओवादीले दु:ख दिएको भन्दै अमेरिकाका लागि फर्जी कागजात बनाउने कांग्रेसको निगरानीमा
अमेरिकालाई भारतको जवाफ : रुसबाट तेल आयात गरेको भनेर निशाना बनाउनु अनुचित

अमेरिकालाई भारतको जवाफ : रुसबाट तेल आयात गरेको भनेर निशाना बनाउनु अनुचित
अमेरिकामा जन्मियो संसारकै पाको ३० वर्षीय शिशु, आमाभन्दा ४ वर्ष कान्छो

अमेरिकामा जन्मियो संसारकै पाको ३० वर्षीय शिशु, आमाभन्दा ४ वर्ष कान्छो
ट्रम्पले भारतसहित ९२ देशमाथि लगाए भन्सार शुल्क, सूचीमा छैन चीन

ट्रम्पले भारतसहित ९२ देशमाथि लगाए भन्सार शुल्क, सूचीमा छैन चीन
भूकम्प रुसमा गयो, अमेरिका र जापानमा किन जारी भयो सुनामीको चेतावनी ?

भूकम्प रुसमा गयो, अमेरिका र जापानमा किन जारी भयो सुनामीको चेतावनी ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित