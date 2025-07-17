+
कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १२:०९

२५ साउन, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

सभामा प्रतिवेदन पेस भएसँगै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भनेर विपक्षी दलहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

आफूहरूले औपचारिक रुपमै सभामा प्रतिवेदन पेस भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान सभाबाट नै भनेको बताउँछन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे ।

‘छानबिन प्रतिवेदन संसद्‍मा पेस भएको छ । लगत्तै हामीले उक्त प्रतिवेदन दतारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान भनेका छौं’, पाण्डेले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक यही साउन २७ गते बस्दैछ ।

कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीबारे छानबिन प्रतिवेदन यही साउन २० गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । प्रतिवेदनले विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा गर्नुपर्ने सुधार, संसद सचिवालयले गर्नुपर्ने तयारी, सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने लगायतका विषय समेत समावेश रहेका छन् ।

