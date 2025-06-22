+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीले खेले, प्रधानमन्त्रीलाई घेरे : प्रवक्ता गुरुङ

विधेयकमा कर्मचारीले खेल्दा प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा गए पनि केही समय लाग्नेजस्तो देखिएपछि निजामती ऐन र प्रहरी ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेको गुरुङले बताएका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १४:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने विषयमा कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेराउ गरेको बताए।
  • गुरुङले विधेयकमा कर्मचारीले खेलेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपरेको जानकारी दिए।
  • गुरुङले प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाको विधेयक पारित प्रक्रियामा समयसीमा तोक्नुपर्ने र संसदलाई गफ गर्ने अखडाबाट विधायिकी केन्द्रित बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

६ भदौ, पोखरा। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्दा मुख्यसचिव, सचिवसहितका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेराउ गरेको बताएका छन्।

विधेयकमा कर्मचारीले खेलेको र अन्तिममा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा राम्रोसँग नहेर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए।

विधेयकमा कर्मचारीले खेल्दा प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा गए पनि केही समय लाग्नेजस्तो देखिएपछि निजामती ऐन र प्रहरी ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेको गुरुङले बताएका छन्।

प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले प्रहरी ऐनका सन्दर्भमा केही असहमतिहरू रहे पनि ठूलो समस्या नरहेको जिकिर गरे ।
निजामती विधेयकको प्रस्ताव गर्दा कुलिङ पिरियड विषय नभएको तर समितिमा गएपछि कुरा उठेको गुरुङले बताए । कुलिङ पिरियड सुशासन कायम गर्ने कुरासँग जोडिएको बताए।

कुलिङ अफ पिरियड राखिएन भने कर्मचारीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री कुनै मन्त्री, कुनै प्रधानमन्त्री, सभामुखसँग नजिक हुने र रिडायर्ड हुनेबित्तिकै जागिर खान जाने कुराले स्वार्थ बाझिने गुरुङको भनाइ थियो।

प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभा चलाउने तरिकामै समस्या रहेको उनले बताए । सभामुख या अध्यक्षले सम्बन्धित समितिमा गएपछि टाइमलाइन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । एउटा विधेयक सभामा पेस भइसकेपछि पछाडि कति दिनभित्र सक्ने हो ? समय तोक्नुपर्छ भनेर आफूहरूले भनिरहेको उनले सुनाए।

शून्य समय, विशेष समय भनेर संसद्‌लाई गफ गर्ने अखडाको रूपमा परिणत बनाइएको गुरुङले बताए । सांसदहरूको मुख्य काम विधायिकी हो, विधेयक बनाउनेमै ध्यान दिनुपर्छ भन्दै उनले यसपटक धेरै विधेयक पास भएको र त्यो पनि पर्याप्त भने नरहेको बताए ।

कुलिङ पिरियड पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कुलिङ पिरियडको असर : भूमि र शिक्षा विधेयकमा सांसदले आफैं गरे हस्ताक्षर

कुलिङ पिरियडको असर : भूमि र शिक्षा विधेयकमा सांसदले आफैं गरे हस्ताक्षर
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ निकायमा पुग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ निकायमा पुग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन
१५ सदस्यीय विधायन समिति : कुलिङ पिरियडको पक्षमा १२ जना, विपक्षमा ३ जना

१५ सदस्यीय विधायन समिति : कुलिङ पिरियडको पक्षमा १२ जना, विपक्षमा ३ जना
कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाउन सभामुखको निर्देशन

कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाउन सभामुखको निर्देशन
राप्रपाको प्रश्न : कुलिङ पिरियड प्रकरणमा रामहरिले राजीनामा दिएपछि पुग्ने हो ?

राप्रपाको प्रश्न : कुलिङ पिरियड प्रकरणमा रामहरिले राजीनामा दिएपछि पुग्ने हो ?
माओवादीले माग्ग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा

माओवादीले माग्ग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित