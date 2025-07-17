राप्रपाको प्रश्न : कुलिङ पिरियड प्रकरणमा रामहरिले राजीनामा दिएपछि पुग्ने हो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२९ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको राजीनामा आउनु सकारात्मक विषय भएको बताएको छ ।
तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि त्यसले नै पुग्ने हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै राप्रपाका सांसद ध्रुव प्रधानले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘….नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मात्रै पुग्ने हो कि होइन ?’ सांसद प्रधानले भने, ‘जो व्यक्तिले गल्ति गर्दछ, जसले नियतवश गल्ति गरेको छ त्यो सजायको भागी भएन भने यो प्रक्रियामा जति उपस्थ्ति माननीय हुनुहुन्छ सबैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।’
