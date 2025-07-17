+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राप्रपाको प्रश्न : कुलिङ पिरियड प्रकरणमा रामहरिले राजीनामा दिएपछि पुग्ने हो ?

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै राप्रपाका सांसद ध्रुव प्रधानले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २९ गते १४:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रातन्त्र पार्टीले कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको राजीनामा आउनु सकारात्मक विषय भएको बताएको छ।
  • राष्ट्रिय प्रातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुव प्रधानले सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि त्यसले नै पुग्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ।
  • सांसद प्रधानले भने, 'जो व्यक्तिले गल्ति गर्दछ, त्यो सजायको भागी नभए सबैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।'

२९ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको राजीनामा आउनु सकारात्मक विषय भएको बताएको छ ।

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि त्यसले नै पुग्ने हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै राप्रपाका सांसद ध्रुव प्रधानले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘….नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मात्रै पुग्ने हो कि होइन ?’ सांसद प्रधानले भने, ‘जो व्यक्तिले गल्ति गर्दछ, जसले नियतवश गल्ति गरेको छ त्यो सजायको भागी भएन भने यो प्रक्रियामा जति उपस्थ्ति माननीय हुनुहुन्छ सबैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।’

कुलिङ पिरियड ध्रुव प्रधान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

माओवादीले माग्ग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा

माओवादीले माग्ग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा
कुलिङ पिरियड गडबडी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे दलहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख

कुलिङ पिरियड गडबडी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे दलहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख
कुलिङ पिरियडको गडबडी प्रतिवेदनबारे सभामुखले गरे छलफल

कुलिङ पिरियडको गडबडी प्रतिवेदनबारे सभामुखले गरे छलफल
कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग

कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग
छानबिनले उठायो कानुन निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न, सुधारका लागि ११ बुँदे सुझाव

छानबिनले उठायो कानुन निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न, सुधारका लागि ११ बुँदे सुझाव
कांग्रेसमाथि प्रश्न- गम्भीर त्रुटिका जिम्मेवार रामहरिलाई पदमै राख्ने ?

कांग्रेसमाथि प्रश्न- गम्भीर त्रुटिका जिम्मेवार रामहरिलाई पदमै राख्ने ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित