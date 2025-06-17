+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘शिरीषको फूल’ नाटक हेर्न पुगे राजेश हमालसहितका सेलिब्रेटी (तस्वीर)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १४:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राजेश हमालसहितका सेलिब्रेटीले कान्तिपुर थिएटरमा नाटक ‘शिरिषको फूल’ हेरेका छन्।
  • हमालले अभिनेता जीवन लुइँटेल र अभिनेत्री सनिशा भट्टराईको अभिनयको प्रशंसा गरेका छन्।
  • हमालले राम्रो नाटकको प्रस्ताव आएमा रंगमंचमा फर्किने इच्छा राखेको प्रकाश पुरीले बताए।

काठमाडौं । राजेश हमालसहितका सेलिब्रेटीले कान्तिपुर थिएटर पुगेर नाटक ‘शिरीषको फूल’ हेरेका छन् । पत्नी मधु भट्टराईसहित पुगेका हमालले नाटक हेरिसकेपछि मुक्तकण्ठले निर्देशन र कलाकारको प्रशंसा गरे ।

नाटक हेर्न हमालसहित चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी, निर्देशक विकास आचार्य, कलाकार नीता ढुंगाना, हरिहर अधिकारी, संजोग कोइराला पनि पुगेका थिए ।

नाटक हेरेपछि हमालले अभिनेता जीवन लुइँटेल र अभिनेत्री सनिशा भट्टराईको अभिनयको प्रशंसा पनि गरेका थिए । ‘राजेश सरले तिमीले पनि नाटक गर्न सक्दि रहेछौ भने प्रशंसा गर्नुभयो’ सनिशाले भनिन् ।

सनिशा र राजेशले हालै रिलिज भएको फिल्म ‘नरसिंहा अवतार’मा पनि सहकार्य गरेका थिए । जीवन लुइँटेललाई ‘नाइँ नभन्नू ल ७’बाट पुनरागमन गराउने चर्चाबीच निर्देशक विकास आचार्य पनि त्यहाँ पुगेका थिए ।

हमालले यसअघि अनुप बराल निदेशित नाटक ‘कोर्ट मार्सल’मा अभिनय गरेका थिए । ‘शिरिषको फूल’ हेरिसकेपछि हमालले राम्रो नाटकको प्रस्ताव आएमा रंगमंचमा फर्किने इच्छा राखेको कान्तिपुर थिएटरका प्रमुख प्रकाश पुरीले बताए ।

राजेश हमाल शिरिषको फूल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजेश हमाललाई चलचित्र कलाकार संघको मानार्थ सदस्यता

राजेश हमाललाई चलचित्र कलाकार संघको मानार्थ सदस्यता
राजेश हमाल कर्णाली यशविसको ‘ब्रान्ड एम्बासडर’

राजेश हमाल कर्णाली यशविसको ‘ब्रान्ड एम्बासडर’
राजेश हमाल र ‘भ्वाइस अफ नेपाल’को टिमद्वारा ‘होटल स्मार्ट’ उद्घाटन

राजेश हमाल र ‘भ्वाइस अफ नेपाल’को टिमद्वारा ‘होटल स्मार्ट’ उद्घाटन
असार १५ मा हिलाम्य हमाल

असार १५ मा हिलाम्य हमाल
फिल्म र म्युजिक भिडियोमा सुर्ती सेवनका दृष्य हटाउन सरोकारवालाको आग्रह

फिल्म र म्युजिक भिडियोमा सुर्ती सेवनका दृष्य हटाउन सरोकारवालाको आग्रह
राजेश हमालको पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ भदौमा आउने

राजेश हमालको पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ भदौमा आउने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित