+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

६ वर्षमा बनेन ६ किलोमिटर सडक, अनशन बस्ने सांसद पराजुलीको घोषणा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १५:३०
निर्माण अलपत्र परेको हुलाकी राजमार्ग, साथमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य भीम पराजुली।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेशका सांसद भीम पराजुलीले ६ वर्षसम्म नबनेको हुलाकी सडकको ६ किलोमिटर खण्डको निर्माणका लागि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन्।
  • सडक निर्माणमा ठेकेदार श्रेष्ठ कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिको काम २२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ र ठेकेदारले साइड ड्रेन र बिजुली पोल सार्ने काम पूरा गरेका छैनन्।
  • हुलाकी सडकको ६ किलोमिटर खण्डको ठेक्का २०७६ सालमा ७७ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो र निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद पटकपटक थपिएको छ।

२५ साउन, विराटनगर । हुलाकी सडकको ६ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको ६ वर्षसम्म नबनेपछि कोशी प्रदेशका सांसद भीम पराजुलीले आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । तत्काल काम अघि बढाउन माग गर्दै प्रदेशसभा अगाडि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आइतबार कोशी प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले दुई वर्षअघि गरेको आन्दोलन सम्झिए ।‘ सडक निर्माणका लागि आफ्नै सरकारकाविरुद्ध आन्दोलन गरियो, अनसन पनि बस्यौं,पटक पटक सहमति हुन्छ तर बाटो बन्दैन,’ उनले भने, ‘बाटो हिँड्दा अत्यन्त अप्ठेरो र असहज छ, साइकल, सिटी रिक्सामा मोटरसाइकलमा हिड्नेलाई कति गाह्रो भएको होला ।’

उनले सरकार भन्दा ठेकेदार बलियो देखिएको गुनासो गरे । ‘सरकार भन्दा बलिया ठेकेदार हुन् कि के कति कारणले बाटो बनिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यदि बाटो ठेकेदारले बनाएर भने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा लिएर गएर नयाँ प्रक्रियाबाट जानु पर्छ भन्दा भएको छैन । किन भइरहेको छैन ?’

सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई अग्रसरता लिन आग्रह गरे । ‘ संघको काम भनेर प्रदेश पन्छिन मिल्दैन, प्रदेश सरकारले पनि सरकारजस्तो बलियो खुटटा बनाएर अगाडि आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘द्रूत गतिमा यो बाटो बन्नुपर्छ, बनेन भने हामीले हिजो रिले अनसन गर्यो, म प्रदेशसभा अगाडि आमरण अनशन बस्ने जानकारी गराउँछु ।’

अलपत्र सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको मोरङ खण्डमा ४४ किलोमिटर पर्छ । त्यसमध्ये हाटखोलादेखि रामचोकसम्म ६ किलोमिटर काम अतिसुस्त गतिमा छ । अन्य क्षेत्रको काम लगभग पूरा भएको छ ।

२०७६ सालमा श्रेष्ठ कन्ट्रक्सन कम्पनी प्राली काठमाडौंले ठेक्का लिएको यो सडकको काम असारसम्म जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । पानी पर्दा हिलोका कारण हिँड्न नसकिने यो सडक घाम लाग्दा धुलोका कारण हिँड्न सक्ने अवस्था नरहेको पराजुली बताउँछन् ।

हुलाकी सडकको ६ किलोमिटर खण्डको मुख्य ठेकेदार श्रेष्ठ कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि भए पनि निर्माण क्षेत्रमा मुख्य ठेकेदार देखिएका छैनन् । सुरुमा भुपाल श्रेष्ठले पेटी ठेकेदारको रूपमा काम गरेका थिए । श्रेष्ठ पनि भागेपछि उनको ठाउँमा अभिषेक गिरी आएका छन् ।

६ वर्षको अवधिमा ठेकेदारले साइड ड्रेन निर्माणको काम पूरा गरेका छैनन् । बिजुलीको पोल पनि सारिएको छैन । बर्खापछि बिजुलीको पोल सारेर माटो फिलिङ गर्ने तयारी छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीकाका अनुसार हुलाकी सडकको यो खण्डको ठेक्कार २०७६ सालमा ७७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सडकको पटकपटक म्याद थप भएको छ । फेरि म्याद थप गर्ने तयारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

६ वर्षसम्म बनेन ६ किलोमिटर हुलाकी सडक, स्थानीयले रोपे धान
कोशी प्रदेश भीम पराजुली हुलाकी सडक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोशी प्रदेश सभा : लिम्बू भाषामा सांसदको सम्बोधन

कोशी प्रदेश सभा : लिम्बू भाषामा सांसदको सम्बोधन
मन्त्री फेर्न कोशीका मुख्यमन्त्रीले गरे प्रधानमन्त्री र देउवासँग छलफल

मन्त्री फेर्न कोशीका मुख्यमन्त्रीले गरे प्रधानमन्त्री र देउवासँग छलफल
कोशी प्रदेशमा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा फजुल खर्च, रक्सी, मासुको बिल मन्त्रालयमा

कोशी प्रदेशमा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा फजुल खर्च, रक्सी, मासुको बिल मन्त्रालयमा
प्रतिपक्षीको गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृतपछि कोशी सरकारले अघि बढायाे भाषा विधेयक

प्रतिपक्षीको गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृतपछि कोशी सरकारले अघि बढायाे भाषा विधेयक
लागूऔषध र तस्करी नियन्त्रण गर्न कोशी प्रदेशले कार्ययोजना बनाउने

लागूऔषध र तस्करी नियन्त्रण गर्न कोशी प्रदेशले कार्ययोजना बनाउने
कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यभार मधेश प्रदेश प्रमुखलाई

कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यभार मधेश प्रदेश प्रमुखलाई

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित