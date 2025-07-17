+
‘मोहर’को ३ दिने कमाई करोड नाघ्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २६ गते १२:३१

काठमाडौं । सामाजिक कथावस्तुमा आधारित फिल्म ‘मोहर’ले सिनेपाः बक्सअफिसमा १ करोड रुपैयाँ ग्रसको कमाइ गरेको छ ।

फिल्मले प्रदर्शनको ३ दिनमा (आइतबार बेलुकासम्म) बक्सअफिसमा १ करोड १ लाख ६४ हजार ३३० रुपैयाँ ग्रस कमाई गरेको हो ।

शनिबारको जनैपूर्णिमा बिदा र आइतबार परेको गाईजात्रा बिदामा फिल्मको कमाइ सुखद देखियो ।

ओम प्रतीक निर्देशित फिल्मले सुदुरपश्चिमको देउकी प्रथाको कथा भन्छ । पल शाह, नीति शाह, बेनिशा हमाल, अर्जुनजंग शाहीको अभिनय यसमा छ ।

शुक्रबार नै सौगात मल्ल स्टारर अर्को नेपाली फिल्म ‘सिटामोल’ पनि रिलिज भएको थियो ।

असोज १५ गते चलचित्र विकास बोर्डले रियल टाइम बक्सअफिस सुरु गरेको थियो । बक्सअफिसको नाम सिनेपाः राखिएको छ ।

