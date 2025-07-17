‘मोहर’को ३ दिने कमाई करोड नाघ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सामाजिक कथावस्तुमा आधारित फिल्म 'मोहर'ले प्रदर्शनको ३ दिनमा सिनेपाः बक्सअफिसमा १ करोड १ लाख ६४ हजार ३३० रुपैयाँ ग्रस कमाई गरेको छ।
- शनिबारको जनैपूर्णिमा र आइतबारको गाईजात्रा बिदामा फिल्म 'मोहर'को कमाइ सुखद देखिएको छ।
- ओम प्रतीक निर्देशित फिल्म 'मोहर'ले सुदुरपश्चिमको देउकी प्रथाको कथा भन्छ र यसमा पल शाह, नीति शाह, बेनिशा हमाल, अर्जुनजंग शाहीको अभिनय छ।
काठमाडौं । सामाजिक कथावस्तुमा आधारित फिल्म ‘मोहर’ले सिनेपाः बक्सअफिसमा १ करोड रुपैयाँ ग्रसको कमाइ गरेको छ ।
फिल्मले प्रदर्शनको ३ दिनमा (आइतबार बेलुकासम्म) बक्सअफिसमा १ करोड १ लाख ६४ हजार ३३० रुपैयाँ ग्रस कमाई गरेको हो ।
शनिबारको जनैपूर्णिमा बिदा र आइतबार परेको गाईजात्रा बिदामा फिल्मको कमाइ सुखद देखियो ।
ओम प्रतीक निर्देशित फिल्मले सुदुरपश्चिमको देउकी प्रथाको कथा भन्छ । पल शाह, नीति शाह, बेनिशा हमाल, अर्जुनजंग शाहीको अभिनय यसमा छ ।
शुक्रबार नै सौगात मल्ल स्टारर अर्को नेपाली फिल्म ‘सिटामोल’ पनि रिलिज भएको थियो ।
असोज १५ गते चलचित्र विकास बोर्डले रियल टाइम बक्सअफिस सुरु गरेको थियो । बक्सअफिसको नाम सिनेपाः राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4