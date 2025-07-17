+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बलान खोलामा डुबेर बालक बेपत्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २६ गते १५:५१

२६ साउन, जनकपुरधाम । सिरहा र सप्तरीको सीमा भएर बग्ने बलान नदीमा एक बालक डुबेर बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा सिरहाको सखुवानन्कारकटी गाउँपालिका –३ बरियारपुर बस्ने शिव कुमार यादवका १४ वर्षीय छोरा घनश्याम यादव रहेका छन् ।

आज बिहान १० बजेतिर स्थानीय उत्सवको लागि भगवानपुर गाउँपालिका १ स्थित बलान खोलामा जल भर्न गएको बेला उनी बेपत्ता भएको सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी विरेन्द्रकुमार पासवानले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बालकको शव नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोजबिन गरिरहेका छन् ।

बलान खोला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं स्पाइकर्सको मुख्य प्रशिक्षकमा लोक बुढा

काठमाडौं स्पाइकर्सको मुख्य प्रशिक्षकमा लोक बुढा
रवि बसेको कोठामा एसी छैन, झ्याल पनि बन्द छ : मानवअधिकार आयोग

रवि बसेको कोठामा एसी छैन, झ्याल पनि बन्द छ : मानवअधिकार आयोग
संगठित मिलेमतोमा पौने ३ करोड गायब, अनलाइन बेटिङको शंका

संगठित मिलेमतोमा पौने ३ करोड गायब, अनलाइन बेटिङको शंका
५० प्रतिशत भन्सारले भारत आहत, नेपाललाई राहत

५० प्रतिशत भन्सारले भारत आहत, नेपाललाई राहत
उत्कृष्ट गाईपालक किसान, जसले शून्यबाट ४ करोड बनाए पूँजी

उत्कृष्ट गाईपालक किसान, जसले शून्यबाट ४ करोड बनाए पूँजी
अन्तिम साउने सोमबारमा पशुपतिको दृश्य (तस्वीरहरू)

अन्तिम साउने सोमबारमा पशुपतिको दृश्य (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित