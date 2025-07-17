+
अविश्वासको मत दिनु अघि नै सहमति जुट्नेमा कांग्रेका बागमती प्रदेशका सांसदहरू विश्वस्त

लामा पक्षधरले उनले नियुक्त गरेर सपथ हुन नपाएका तीन सांसदलाई नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउनुपर्ने विषयलाई मूल माग बनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २६ गते १५:५९

२६ साउन, काठमाडौं। बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ र पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षमा देखिएको तिक्तता अन्त्य गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको नेताहरुले जानकारी गराएका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लामाले सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो पक्षको विचार राखिसकेका छन् । लामासँगै सभापति देउवालाई भेटेका नेताहरुका अनुुसार मिलेर अघि बढ्न देउवाले निर्देशन दिएका थिए ।

२७ साउन (भोलि) मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिनु अघि नै दुईपक्षमा सहमति जुट्ने प्रदेश सांसदहरुले जानकारी गराएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सांसद हरिप्रभाव खड्गीले भनिन्,‘नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ । सायद मिल्छ होला । नमिलिकन त भएन नि ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री लामाले नियुक्त गरेका तीन जनालाई मन्त्री बनाउने विषयले दुई पक्षमा तिक्तता उत्पन्न भएको थियो । लामा पक्षधरले उनले नियुक्त गरेर सपथ हुन नपाएका तीन सांसदलाई नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउनुपर्ने विषयलाई मूल माग बनाएको छ ।

धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनका माया श्रेष्ठ र गीता गुरूङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गुरूङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । साथै, सरकार सञ्चालनमा आपसी सरसल्लाह अनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुनिश्चिता समेत मुख्यमन्त्री बानियाँसँग लामा पक्षले खोजेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत नदिने र सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिएको थियो । लामाले मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ लिन नपाएका सांसद गोविन्द लम्सालले आफ्नो समूहका १३ जनाले समूहको नेतृत्वकर्ता लामालाई राजीनामा बुझाएको दाबी गरे ।

मन्त्री बनिसकेकालाई सपथ गराऔं भनिएको तर राजीनामा नै गर्ने चेतावनी नदिइएको प्रदेश सांसद खड्गीले बताइन् । ‘राजीनामा दिने कुरा केही आएको छैन । त्यस्तो कुरा केही भएको छैन । कुरा मिलेन भने विश्वासको मत दिनलाई सोच्नुपर्छ कि भन्ने कुरा मात्र हो ।’ प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७ सांसदमा लामा पक्षका १४ जना छन् ।

सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले दुबै दलले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मंगलबार विश्वासको मत दिन व्हिप जारी गरिसकेका छन् । कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनमा लामाको पक्षमा मत दिएका एक सांसदले व्हिप जारी भएको हुँदा विश्वासको मत प्रदान गर्ने जानकारी गराए । उनले भने,‘कि कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्‍यो । होइन भने पार्टीले व्हिप जारी गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा लाग्न त भएन नि।’

