+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिमालयन बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७ प्रतिशत नाघ्यो, लाभांश दिन नसक्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते ८:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २२.१५ प्रतिशत वृद्धि सहित १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
  • बैंकको इम्पेरिमेन्ट चार्ज ५ अर्ब २६ करोडबाट १ अर्ब ५३ करोडमा घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जा ४.९८ प्रतिशतबाट ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ।
  • बैंकको वितरणयोग्य नाफा ७ अर्ब १० करोड ऋणात्मक भएकाले यस वर्ष लाभांश दिन नसक्ने अवस्था छ।

२७ साउन, काठमाडौं । हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा २२.१५ प्रतिशत बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको नाफा १ अर्ब २३ करोड थियो ।

बैंकको इम्पेरिमेन्ट चार्ज (लोन लस प्रोभिजन) उच्च दरले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ५३ करोड छ ।

खुद ब्याज आम्दानी सामान्य घटेको छ । यस्तो आम्दानी पहिले ११ अर्ब ६१ करोड रहेकोमा गत आवमा १० अर्ब ४५ करोडमा सीमित भयो । बैंकको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्ष ५.७२ रुपैयाँ रहेकोमा गत आवमा ६.९८ रुपैयाँ छ ।

नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी सामान्य बढाउन सफल भएको बैंक कर्जा रिकभरीमा झन् कमजोर देखिएको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४.९८ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्वीटी जम्मा ४ प्रतिशत छ ।

बैंक यो वर्ष लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा ७ अर्ब १० करोड ऋणात्मक छ । बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२६ रुपैयाँ १० पैसा छ ।

 

वित्तीय विवरण हिमालयन बैंक HBL Himalayan Bank
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सानिमा बैंकको नाफासँगै बढ्यो प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश क्षमता २० प्रतिशत

सानिमा बैंकको नाफासँगै बढ्यो प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश क्षमता २० प्रतिशत
बैंकहरूको वित्तीय विवरण राम्रो आउने संकेत, माछापुच्छ्रेको नाफा ९२ प्रतिशत बढ्यो

बैंकहरूको वित्तीय विवरण राम्रो आउने संकेत, माछापुच्छ्रेको नाफा ९२ प्रतिशत बढ्यो
भुक्तानी कम्पनीले नाफा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्रै लाभांश दिन पाउने

भुक्तानी कम्पनीले नाफा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्रै लाभांश दिन पाउने
कामना सेवा विकास बैंकको २०८१/८२ चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित

कामना सेवा विकास बैंकको २०८१/८२ चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित
बैंकहरूलाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थपियो

बैंकहरूलाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थपियो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित