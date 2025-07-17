स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा घट्यो, लाभांश क्षमता १९ प्रतिशत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गत आर्थिक वर्षको खुद नाफा ७.६ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- खुद ब्याज आम्दानी घटेर ५ अर्ब १३ करोडबाट ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा झरेको बैंकले जनाएको छ।
- कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा २.१४ प्रतिशतबाट १.४७ प्रतिशतमा घटेको बैंकले खुलाएको छ।
३० साउन, काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा ७.६ प्रतिशत घटेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो नाफा ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो । खुद ब्याज आम्दानी नै घट्दा बैंकको नाफामा सिधा असर परेको छ । खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो अर्थिक वर्ष ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
बैंकले लोन लस प्रोभिजनबाट ३३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । बैंकको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३० रुपैयाँ १७ पैसा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रतिसेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ ७३ पैसा थियो ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा १९ रुपैयाँ ८५ पैसा हो ।
निष्क्रिय कर्जा घटाउन बैंक सफल भएको छ । कुल कर्जामा यस्तो कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २.१४ प्रतिशत रहेकोमा गत असार मसान्तसम्म १.४७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २१७ रुपैयाँ छ । बजारमा अन्तिम सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६३७.४६ रुपैयाँ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4