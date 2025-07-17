+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लोसपामा अनिल झा निष्कृय, पार्टी छाड्ने तयारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते ११:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वरिष्ठ नेता अनिल कुमार झा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निष्कृय भएका छन् र पार्टीको बैठकमा पाँच/छ महिना देखी सहभागी हुन छाडेका छन्।
  • झा २०७४ सालको चुनावमा रौतहट क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए र उनी खानेपानी मन्त्री समेत भएका थिए।
  • स्रोतका अनुसार अनिल कुमार झा लोसपा औपचारिक रुपमा छाड्ने तयारीमा छन्।

२७ साउन, काठमाडौं । वरिष्ठ नेता अनिल कुमार झा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)मा निष्कृय भएका छन् ।

लोसपाका नेता राम प्रकाश चौधरीले अनिल कुमार झा पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन छाडेको जानकारी दिए ।

‘उहाँ पार्टीको बैठकमा आउन छाड्नु भएको ५/६ महिना जति भयो’ चौधरीले भने, ‘औपचारिक रुपमा उहाँले पार्टी छाड्नु भएको जानकारी छैन । पार्टीलाई जानकारी नभएपछि मलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन ।’

उनी २०७४ सालको चुनावमा रौतहट क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । झा खानेपानी मन्त्री समेत भएका थिए । २०७९ को चुनावमा भने उनी पराजित भए ।

झा विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा छन् । सद्भावना पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका उनी लामो समय सोही पार्टीमा रहे । मधेश केन्द्रित दल जुट्ने र फुट्ने प्रक्रियामा उनी विभिन्न पार्टीमा आवद्ध हुन पुगे । पछिल्लो समय लोसपामा रहेका उनी उक्त पार्टीमा सकृय छैनन् ।

स्रोतका अनुसार नेता झा लोसपा औपचारिक रुपमै छाड्ने तयारीमा छन् ।

अनिल कुमार झा लोसपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तोलामा १३ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

तोलामा १३ सय रुपैयाँ घट्यो सुन
भूमि विधेयकमाथिको छलफल स्थगित

भूमि विधेयकमाथिको छलफल स्थगित
मेडिकल शिक्षा शुल्क र सिट संख्या यथावत राख्न डा. गोविन्द केसीको माग

मेडिकल शिक्षा शुल्क र सिट संख्या यथावत राख्न डा. गोविन्द केसीको माग
चिलिमे हाइड्रोपावरको नाफा बढे पनि घट्यो प्रतिसेयर आम्दानी

चिलिमे हाइड्रोपावरको नाफा बढे पनि घट्यो प्रतिसेयर आम्दानी
कुलिङ पिरियड गडबडी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे दलहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख

कुलिङ पिरियड गडबडी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे दलहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख
चितवनमा ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम बढ्दा पनि सवारी दुर्घटना घटेन

चितवनमा ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम बढ्दा पनि सवारी दुर्घटना घटेन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित