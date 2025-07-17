लोसपामा अनिल झा निष्कृय, पार्टी छाड्ने तयारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२७ साउन, काठमाडौं । वरिष्ठ नेता अनिल कुमार झा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)मा निष्कृय भएका छन् ।
लोसपाका नेता राम प्रकाश चौधरीले अनिल कुमार झा पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन छाडेको जानकारी दिए ।
‘उहाँ पार्टीको बैठकमा आउन छाड्नु भएको ५/६ महिना जति भयो’ चौधरीले भने, ‘औपचारिक रुपमा उहाँले पार्टी छाड्नु भएको जानकारी छैन । पार्टीलाई जानकारी नभएपछि मलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन ।’
उनी २०७४ सालको चुनावमा रौतहट क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । झा खानेपानी मन्त्री समेत भएका थिए । २०७९ को चुनावमा भने उनी पराजित भए ।
झा विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा छन् । सद्भावना पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका उनी लामो समय सोही पार्टीमा रहे । मधेश केन्द्रित दल जुट्ने र फुट्ने प्रक्रियामा उनी विभिन्न पार्टीमा आवद्ध हुन पुगे । पछिल्लो समय लोसपामा रहेका उनी उक्त पार्टीमा सकृय छैनन् ।
स्रोतका अनुसार नेता झा लोसपा औपचारिक रुपमै छाड्ने तयारीमा छन् ।
