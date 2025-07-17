+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस :

वैश्विक युवाहरूका चुनौती र सम्भावना

0Comments
Shares
काली बहादुर घर्ती मगर काली बहादुर घर्ती मगर
२०८२ साउन २७ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अगष्ट १२ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस विश्वव्यापी रूपमा मनाइन्छ र यसले युवाहरूको अधिकार र भविष्यप्रति सचेत बनाउँछ।
  • विश्वका युवाहरू बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीका खामि, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन्।
  • युवाहरूले डिजिटल युगमा नयाँ सोच, नेतृत्व र सामाजिक न्यायका लागि सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ।

अगष्ट १२ तारिख विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाइन्छ । यो दिवसले युवाहरूको आवाजलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूको अधिकार, आवश्यकताहरू र भविष्यप्रति आशाका विषयमा विश्वलाई सचेत बनाउँछ । विश्वका करिब आधा जनसंख्या युवाहरूले बनेका छन् । उनीहरू वर्तमान र भविष्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगतिको मूल चालक शक्ति हुन् । तर यिनीहरूका सामु अनेकौं चुनौतीहरू पनि छन् ।

बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीका खामिहरू, मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक विभाजन, र प्रविधिको दुरुपयोग जस्ता चुनौतीहरूले युवाको विकासलाई अवरुद्ध पारिरहेका छन् । यसले युवालाई निराश र असहज बनाएको छ भने कतिपय अवस्थामा सामाजिक विस्फोटको खतरा पनि बढाएको छ ।

तर, यी चुनौतीहरूकै बिचमा युवाले सम्भावनाका नयाँ ढोका पनि खोलेका छन् । डिजिटल युगले नयाँ सोच, नेतृत्व र सिर्जनशीलताको विस्तार गराएको छ । युवा सामाजिक न्याय, समानता, दिगो विकास र राजनीतिक सहभागितामा सशक्त भूमिका खेलिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले यस्तो सक्रिय युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै युवालाई समृद्ध र दिगो भविष्यतर्फ उन्मुख गराउने अवसर प्रदान गरेको छ ।

विश्वभरका युवाहरू भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा विविध छन् । तर यी विविधताले उनीहरूलाई छुट्याउने भन्दा पनि एकता र साझा लक्ष्यतर्फ जोड्ने भूमिका खेलेको छ । युवा वर्ग सामाजिक न्याय, समानता र दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी आन्दोलनहरूमा अग्रपंक्तिमा छन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूले युवाहरूलाई सीमाहरू तोडेर विश्वव्यापी स्तरमा एकअर्कासँग जोड्ने काम गरिरहेका छन् ।

युवाहरूले नस्लवाद, लैङ्गिक भेदभाव, जातीय भेदभाव र अन्य सामाजिक असमानता विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । सामाजिक आन्दोलनहरूमा युवा सक्रियताले विश्वका धेरै ठाउँमा ठूला परिवर्तनहरू ल्याइरहेका छन् । उदाहरण स्वरूप, अमेरिका, फ्रान्स, भारत लगायतका देशमा युवा नेतृत्वमा मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र शिक्षा अधिकारका लागि आन्दोलनहरू भईरहेका छन् ।

डिजिटल युगले युवालाई नयाँ सोच र नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत सिर्जनशीलता र नेतृत्वको अवसर प्रदान गरेको छ । युवा संगीत, कला, साहित्य, प्रविधि र सामाजिक अभियन्ताका क्षेत्रमा विश्वमै उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास र सामाजिक प्रभाबलाई धेरै बढाएको छ ।

विश्वका धेरै मुलुकमा युवा बेरोजगारी दर असाध्यै उच्च छ । उच्च शिक्षामा प्रमाणपत्र भएको पनि उपयुक्त रोजगार नपाउने समस्या सर्वविदित छ । आधुनिक शिक्षा प्रणालीहरूले प्रायः श्रम बजारका आवश्यकता र प्रविधिको तीव्र विकासलाई समेट्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षामा गुणस्तर अभाव, आधुनिक सीप अभाव, र प्राविधिक र व्यावसायिक प्रशिक्षणको कमीले युवाको रोजगार योग्यतालाई कमजोर बनाएको छ । शिक्षाले युवा प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्दा बेरोजगारीको समस्या विकराल हुँदै गएको छ ।

युवाहरूलाई प्राविधिक, व्यावसायिक, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनशील सीपमा दक्ष बनाउन विशेष कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । उद्योग र शिक्षालयबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने हुन्छ जसले वास्तविक जीवनको अनुभव र सीप प्रदान गर्न सकोस् । यसका साथै, आर्थिक असमानता र ग्रामीण क्षेत्रमा अवसरको अभावले पनि बेरोजगारी समस्या झनै गहिरो बनाएको छ । ग्रामीण युवाहरूमा शहरी क्षेत्रमा रोजगार खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ जसले सामाजिक तनाव र अव्यवस्थित शहरीकरण निम्त्याइरहेको छ ।

आजका युवाहरूमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या तीव्र गतिमा बढ्दैछन् । तनाव, डिप्रेसन, सामाजिक अलगाव, आत्महत्याका प्रवृत्ति जस्ता विषयहरू चिन्ताजनक देखिएका छन् । सामाजिक दबाब, भविष्यप्रति अनिश्चितता, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा र डिजिटल माध्यमको अत्यधिक प्रयोगले युवामा मानसिक तनाव उत्पन्न गरेको छ । परामर्श सेवा र मानसिक स्वास्थ्य उपचारको अभावले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ ।

युवाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा जागरूक गराउने, विद्यालय तथा कलेजमा मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, र परिवार तथा समुदायमा सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्ने पहल आवश्यक छ । सामाजिक कलंक हटाएर मानसिक स्वास्थ्य विषयलाई सामान्य बनाउनु पर्नेछ जसले गर्दा युवा उपचार र सहयोग लिन हिचकिचाउने छैनन् ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानव जातिको भविष्यमा गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । विश्वका युवाहरू यस विषयमा अत्यधिक सचेत र सक्रिय छन् । “Fridays for Future” र “Youth Climate Movement” जस्ता विश्वव्यापी युवा आन्दोलनहरूले जलवायु न्यायका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । युवा आवाजले वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ ।

युवाहरूले हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमैत्री व्यवहारहरूलाई अपनाउँदै सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जलवायु संकट समाधानमा युवाको सक्रियता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । डिजिटल प्रविधिको विकासले युवाहरूलाई नयाँ सिर्जनशीलता र उद्यमशीलताको अवसर दिएको छ । सूचना प्रवाहले ज्ञानको पहुँच विस्तार गरेको छ, जसले नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गरेको छ ।

विश्वका युवाहरू डिजिटल क्रिएटर, स्टार्टअप उद्यमी, सामाजिक अभियन्ता र नवप्रवर्तनकारीका रूपमा स्थापित भएका छन् । तथापि, डिजिटल पहुँचमा असमानता, साइबर सुरक्षा जोखिम, निजता सम्बन्धी चिन्ता र डिजिटल दुरुपयोग जस्ता चुनौतीहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन् । डिजिटल साक्षरतामा सुधार, साइबर सुरक्षा नीति बनाउने र डिजिटल पहुँचलाई सबैका लागि समान बनाउने आवश्यक छ । यसले युवालाई सुरक्षित, सशक्त र जिम्मेवार डिजिटल नागरिक बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

युवाहरू विश्वभर राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, समावेशिता र न्यायका लागि आवाज उठाएका छन् । धेरै देशमा युवा मतदाता र नागरिकको ठूलो हिस्सा भएका कारण चुनावी परिणाममा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएको छ । डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी राजनीतिक चेतना फैलाउने, जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने, भ्रष्टाचार र असमानता विरुद्ध लड्ने काम गरिरहेका छन् ।

तर, कानुनी, सामाजिक र संरचनागत बाधाहरूले कतिपय देशमा युवाको राजनीतिक सहभागितामा रोक लगाएको छ । युवालाई नेतृत्व विकासका लागि विशेष प्रशिक्षण, समावेशी नीति र न्यायसंगत अवसर दिनु आवश्यक छ । युवाहरू विश्वव्यापी रूपमा उद्यमशीलतामा झुकेका छन् । स्टार्टअप संस्कृति व्यापक बन्दै गएको छ जसले रोजगार सिर्जना र नवप्रवर्तनमा योगदान पुर्याएको छ ।

तर, आर्थिक स्रोतको अभाव, व्यवसाय सञ्चालनमा कानुनी जटिलता र प्रविधिको पहुँचमा असमानता युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रवेश गर्नबाट रोकिरहेका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीले युवालाई वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापन सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ। यसले उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।

लैङ्गिक भेदभाव, जातीय विभाजन, आर्थिक असमानता र भौगोलिक दूरीले केही युवा वर्ग विकासबाट बञ्चित छन् । सामाजिक समावेशनका कार्यक्रमले समान अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन् । विशेष गरी युवतीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार र नेतृत्वमा पहुँच दिलाउन विशेष पहल आवश्यक छ । यसले मात्र दिगो विकास र सामाजिक समृद्धि सम्भव हुनेछ । युवाहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी अनिवार्य छ । स्वस्थ युवा समाजको आधार हुन् । विश्वका धेरै भागमा युवाले यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा आवश्यक उपचार र परामर्शमा बाधा आउँछ । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी विद्यालय, कलेज र समुदायमा मनोवैज्ञानिक परामर्श र स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक छन् ।

वैश्विक युवाहरूका चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका छन् । त्यसैले विश्वभरिका देश, संस्था र युवा संगठनले सहकार्य गर्दै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । युवा आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र डिजिटल नेटवर्किङले युवालाई अनुभव र ज्ञान साटासाट गर्न मद्दत गर्छ । तर विकासशील मुलुकका युवालाई यस्ता अवसरमा अझ बढी जोड्न आवश्यक छ । समान अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ ।

अन्ततः वैश्विक युवाहरू आधुनिक विश्वका चुनौती र सम्भावनाको केन्द्रमा छन् । उनीहरूको सामना गरिरहेका समस्या गम्भीर भए पनि समाधानका उपाय उपलब्ध छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले युवाको सशक्तिकरणका लागि प्रेरणा मात्र होइन, संयुक्त प्रयासको आवश्यकता पनि औँल्याउँछ ।

गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, नेतृत्व विकास र सामाजिक समावेशन सुनिश्चित गरिए मात्र समृद्ध र दिगो विश्वको सपना पुरा गर्न सकिन्छ । युवाको ऊर्जा र प्रतिभाले मात्र उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ । त्यसैले सबै देश र समुदायले युवा वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र उनीहरूको अधिकार र अवसरको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा जुट्नुपर्छ ।

(लेखक मगर नेपाल हाप्किडो संघका अध्यक्ष हुन्)

युवाहरूका चुनौती र सम्भावना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
सरकारले बनायो ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति

सरकारले बनायो ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति
काम गर्दा लाग्ने रोगलाई सरकारले दियो कानुनी मान्यता

काम गर्दा लाग्ने रोगलाई सरकारले दियो कानुनी मान्यता
दलित, बादी र पिछडावर्ग १६२ दिनदेखि सडकमा, के छन् माग ?

दलित, बादी र पिछडावर्ग १६२ दिनदेखि सडकमा, के छन् माग ?
चितवनमा ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम बढ्दा पनि सवारी दुर्घटना घटेन

चितवनमा ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम बढ्दा पनि सवारी दुर्घटना घटेन
तीन सातापछि प्रहरीले पाउँदैछ नयाँ आईजीपी, खापुङ आफ्नो ब्याचका एकल प्रतिस्पर्धी

तीन सातापछि प्रहरीले पाउँदैछ नयाँ आईजीपी, खापुङ आफ्नो ब्याचका एकल प्रतिस्पर्धी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित