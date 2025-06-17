एमालेलाई पाटन र पोखरा, कांग्रेसलाई बीपी र कर्णाली

२७ साउन, काठमाडौं । चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपति नियुक्त भएका छन् । कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरे ।
पोखराका उपकुलपति डा. भरत खत्रीले नियुक्ति पत्र बुझेका छन्, अन्य तीन जनालाई भने बुधबार बिहान बोलाइएको छ ।
सत्तारूढ नेकपा एमालेले पाटन र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफ्नो भागमा पारेको छ भने नेपाली कांग्रेसको भागमा बीपी र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परेको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार, कांग्रेसको भागमा परेको बीपी प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपतिमा प्रा.डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञानको लागि प्राडा बुद्धि पौडेल नियुक्त भएका छन् । बाथरोग विशेषज्ञ डा. पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् ।
पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी प्रा.डा भरत बहादुर खत्रीले पाएका छन् । एमालेनिकट खत्री हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक तथा निमित्त उपकुलपति हुन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी डा.पुजन कुमार रोकाया पाएका छन् । हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ रोकाया १२ वर्षदेखि कर्णालीमा कार्यरत तथा हाल अस्पताल निर्देशक हुन् ।
गत जेठ १४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा बनेको उपकुलपति सिफारिस समितिले असार ४ गते आवेदन आह्वान गर्दा ५५ जनाले दाबी पेश गरेका थिए ।
उक्त कमिटीको अन्य सदस्यहरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छा सदस्य थिए ।
