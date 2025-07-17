+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मुख्यसचिवलाई नैतिकता प्रदर्शन गर्न माओवादी केन्द्रको आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २८ गते १३:५४
फाइल तस्वीर

२८ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई नैतिकता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कुलिङ अफ पिरियड प्रकरण स्मरण गर्दै मुख्यसचिव अर्याललाई यस्तो आग्रह गरेका छन् ।

निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । तर, कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा समेत विधेयकमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेर अध्ययन भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार ठहर्‍याएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रामहरिले राजीनामा दिए, मुख्यसचिवसहितका कर्मचारीलाई के हुन्छ ?

संसदीय छानबिनले परोक्ष रुपमा मुख्यसचिव अर्यालसहितका अन्य सरकारी कर्मचारीलाई समेत कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा भएको गम्भिर त्रुटिमा जिम्मेवार रहेको देखाएको छ । कर्मचारीको हकमा पनि नैतिकता देखिनुपर्ने माओवादी सांसद घर्तीको आग्रह छ ।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै सभापति पदबाट राजीनामा दिनुभयो । तर, सोही प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीहरूले किन उस्तै नैतिक मानकको पालना गरेनन् ?,’ सांसद घर्तीको प्रश्न छ ।

संविधान र कानुनको अगाडि सबै समान हुने प्रावधानको उल्लंघन हुने व्यवहार नगर्न पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई माओवादी सांसद घर्तीको आग्रह छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मुख्यसचिवको व्यवहार पदीय आचरण विपरीत’
नेकपा मा‌ओवादी केन्द्र मुख्यसचिव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

माओवादी स्थायी समिति बैठक : मन माझियो कि झन् बाझियो ?

माओवादी स्थायी समिति बैठक : मन माझियो कि झन् बाझियो ?
माओवादीमा अब नेतृत्वविरुद्ध बोल्न नपाइने

माओवादीमा अब नेतृत्वविरुद्ध बोल्न नपाइने
माओवादीले रोकेको अभियान भदौ १५ बाट सुरु हुने, केन्द्रीय समिति दशैंपछि

माओवादीले रोकेको अभियान भदौ १५ बाट सुरु हुने, केन्द्रीय समिति दशैंपछि
माओवादी बैठकमा जनार्दनको पक्षमा खुले यी ४ नेता

माओवादी बैठकमा जनार्दनको पक्षमा खुले यी ४ नेता
माओवादीमा प्रश्न उठाउनेमाथि नै बर्सिए प्रश्न

माओवादीमा प्रश्न उठाउनेमाथि नै बर्सिए प्रश्न
माओवादीबाट एकताको प्रस्ताव आएको छ : उपाध्यक्ष ज्वाला

माओवादीबाट एकताको प्रस्ताव आएको छ : उपाध्यक्ष ज्वाला

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित