+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जंगली भाले हात्ती मर्ने क्रम बढ्यो, प्रजननमा चिन्ता

नेपालमा हरेक वर्ष जंगली भाले हात्तीको मृत्यु बढ्दै जाँदा संरक्षणकर्मीहरूले प्रजनन संकटको चेतावनी दिएका छन्।

0Comments
Shares
सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०८२ साउन २९ गते ६:४८
चितवनमा मृत भेटिएको जंगली हात्ती । फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा हरेक वर्ष जंगली भाले हात्तीहरू मानवीय कारणले मारिँदै गएका छन् र यसले प्रजननमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
  • पछिल्लो १५ वर्षमा ५८ वटा हात्ती मारिएका छन् र गत वर्ष मात्रै १२ वटा हात्ती विभिन्न कारणले मरेका छन्।
  • चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५८ वटा हात्ती छन् र संरक्षणका लागि जैविक मार्गमा अवरोध हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

२९ साउन, चितवन । नेपालमा हरेक वर्ष जंगली भाले हात्तीहरू मारिँदै जान थालेकोप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भाले हात्तीहरु मर्ने क्रम नरोकिए प्रजननमा समस्या आउने उनीहरुको चिन्ता छ ।

‘एलिफेन्ट इकोलोजी’मा पीएचडी गरेका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. अशोककुमार राम भाले हात्तीहरु मारिदै जाँदा आउने दिनमा प्रजननमा संकट देखिन सक्ने बताउँछन् ।

‘हामीले सौराहामा प्रजनन् केन्द्र त खोलेका छौं, निजी हात्तीहरुलाई पनि जंगली भाले हात्तीले प्रजनन् गराउँछन्, मान्नुस् की एकदिन यी जंगली भाले हात्ती नै भएनन् भने प्रजनन् केन्द्रको के अर्थ रहन्छ ?’ डा. राम भन्छन्, ‘हात्तीलाई निहीत स्वार्थका लागि मार्नु सरासर गलत छ, यसले हाम्रो पर्यावरण र जैविक प्रणालीमा नै असर गर्छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा ५८ वटा हात्ती मानवीय कारणबाट मारिएका छन् ।

संरक्षणकर्मी डा.बाबुराम लामिछानेका अनुसार पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म हात्ती मारिने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । गत वर्ष मात्रै १२ वटा हात्ती विभिन्न कारणले मारिएका छन् । मारिनेमा अधिकांश जंगली भाले हात्ती रहेको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा दुई सयको हाराहारीमा जंगली हात्ती रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हरेक महिना एक/एक वटाको दरले यसैगरी भाले हात्ती मारिदै जाने हो भने हात्ती जोगाउनै मुस्किल हुनेछ ।’

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हात्ती मरेका समाचारहरू सेयर गर्दै डा.लामिछानेले प्रश्न गरेका छन्, ‘के हाम्रो पुस्ताले हात्तीलाई जोगाउन नसक्ने नै हो त ?’

हात्ती मारिनुमा मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेवार रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

डा. लामिछानेका अनुसार जंगली भाले हात्तीहरु आफ्नो समूहबाट कारणबस छुट्टिएर पोथीको खोजीमा लामो दूरीको यात्रा गर्छन् । यस्तै यात्रामा निस्किने भाले हात्तीबाट चितवनको सौराहास्थित प्रजनन् केन्द्रमा रहेका पोथी हात्तीसँग संसर्ग हुने गर्दछ । रोनाल्डो, ध्रुवे र गोविन्दे नामका जंगली हात्तीले सौराहाको प्रजनन् केन्द्र धानेका छन् ।

‘रोनाल्डो र ध्रुवेका २० भन्दा बढी सन्तान प्रजनन् केन्द्रमा हुर्किरहेका छन् । निकुञ्जका विभिन्न पोष्टमा पनि पोथी हात्ती भएको ठाउँमा जंगली भाले हात्ती आएर प्रजनन् गर्दछन्,’ डा. राम भन्छन्, ‘ यदि जंगली भाले हात्ती यसरी मासिँदै जाने हो भने कुनै दिन प्रजनन् केन्द्र नै सकिन्छ ।’

सौराहाको प्रजनन् केन्द्रमा आएको रोनाल्डो नामको जंगली हात्ती

प्रजनन केन्द्रका कर्मचारीहरुका अनुसार निकुञ्जभित्र पालिएका भाले हात्तीबाट प्रजनन गराउन सकिँदैन । यसरी प्रजनन् गराउँदा भाले हात्ती पल्किएर काममा लगाउनै नसकिने र माहुतेलाई नै आक्रमण गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

पोथीको खोजीमा हिँड्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा मान्छेसँग भेट हुँदा कहिले हात्तीले मान्छे मार्ने र कहिले मान्छेले हात्ती मार्ने घटना हुने गर्दछ । त्यसैले हात्तीहरु पुर्खादेखि हिँड्ने गरेको बाटो (जैविक मार्ग)मा भएका संरचना र बस्तीहरु हटाउनुपर्ने सुझाव डा. रामको छ ।

झापा, चितवन, बर्दिया लगायत स्थानमा हात्ती हिँड्ने बाटोको अवरोध हटाउन सके द्वन्द्व पनि घट्ने र त्यसको फाइदा हात्ती तथा मान्छे दुवैलाई हुने उनले बताए । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरेर पनि हात्ती माथिको आक्रमण रोक्नुपर्ने डा.रामको भनाइ छ ।

सौराहाको प्रजनन् केन्द्रमा आमासँग खेलिरहेका छावा

उनका अनुसार २०६७ देखि २०७४ सम्म झापा, पर्सा र चितवन करिडोरमा १७ वटा जंगली हात्तीहरु आएकोमा १६ वटा हात्तीहरु मारिएका छन् ।

२०७७ देखि २०८० सम्म हेर्दा यो रुटबाट ५ वटा भाले हात्ती सौराहातिर आएको उनको भनाइ छ । दुईवटा हात्ती फर्किएर बाहुनडाँगी कटेको देखिएको डा.रामले बताए ।

सो समूहमा रहेको मकुना नामको हात्तीलाई निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले २०८१ माघ २३ गते गोली हानेर मारेको थियो । मकुनालाई सौराहा क्षेत्रबाट निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा लैजाने क्रममा सुरक्षाकर्मी तथा निकुञ्जका कर्मचारी माथि आक्रमण गरेपछि ज्यान जोगाउन गोली हानेर मारिएको निकुञ्जका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

हात्तीबारे जानकार डा.लामिछानेले बर्सेनि हात्ती मार्दै गएमा नेपालमा हात्ती एक हजारको नोटमा मात्रै सीमित हुने चेतावनी दिए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले छावासहित ५८ वटा हात्ती छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा ५ वटा र सौराहामा निजीस्तरमा पालिएका ४५ वटा हात्ती छन् ।

जंगली हात्ती हात्ती प्रजनन
लेखक
सुवास पण्डित

पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित