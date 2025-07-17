+
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘अब लर्‍याङतर्‍याङ गरेर हुँदैन कामको गति बढाउनैपर्छ’

उनले आधुनिक, विकसित र समृद्ध नेपाल बनाउन सबै मन्त्रालयलाई समेत उचित समन्वय हुने गरी आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय योगदान दिन आग्रह गरे ।

२०८२ साउन २८ गते २०:२२

  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्चाधिकारीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
  • उनले आधुनिक, विकसित र समृद्ध नेपाल बनाउन सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गरी सक्रिय योगदान दिन आग्रह गरेका छन्।
  • प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छता, पारदर्शीता र सुशासनमा सुधार गर्दै विकासका काममा तीव्रता दिनुपर्ने बताए।

२८ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उच्चाधिकारी र मातहतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै अब कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

‘अब लर्‍याङतर्‍याङ गरेर हुँदैन । सरकार चल्नका लागि त यसै पनि चल्छ तर देशमा परिवर्तन ल्याउने हो भने कामको गति बढाउनैपर्छ,’ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै भने ।

उनले आधुनिक, विकसित र समृद्ध नेपाल बनाउन सबै मन्त्रालयलाई समेत उचित समन्वय हुने गरी आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय योगदान दिन आग्रह गरे ।

‘स्वच्छता, पारदर्शीता र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै जनतालाई प्रभावकारिता रुपमा सेवा र सहुलियत दिनुपर्छ । विकासका काममा तीव्रता दिनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्रीले अगाडि भनेका छन्, ‘यसका लागि हामीले कतै अवरोध छ भने हटाउनुपर्छ । प्रविधि र दक्षताको उपयोग गर्नुपर्छ । दिगो विकसका लक्ष्य पूरा गर्न, नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न र सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट हटाउन कसले के गर्नुपर्छ, त्यो तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ ।’

