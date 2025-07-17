शिक्षा विधेयक असन्तुष्टि : निजी विद्यालय सञ्चालकले घोषणा गरे आन्दोलन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
- प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र विभिन्न तहमा आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।
- आन्दोलन अन्तर्गत भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई, भदौ २ गते सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र भदौ ६-७ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ।
२९ साउन, काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । जसअन्तर्गत आज पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
यस्तै, भदौ २ गते आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र सुझाव संकलनका लिग राष्ट्रिय परिषद्को भर्चुअल बैठक गर्ने निर्णय प्याब्सन /एनप्याब्सले गरेका छन् ।
भदौ ३ गते पालिका, ४ गते जिल्ला, ५ गते प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने र ६-७ गते केन्द्र/प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ ।
ब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सबै तहका समितिलाई आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
