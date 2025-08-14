+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विधेयक संशोधनको माग गर्दै नेसनल प्याब्सन टोलीले भेटे राष्ट्रपतिलाई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते २०:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर माग राखेको छ।
  • नेसनल प्याब्सनले छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष र कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार माग गरेको छ।
  • पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक बनाउनुपर्नेमा नेसनल प्याब्सनले जोड दिएको छ।

१५ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका छन् ।

शीतल निवासमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भए शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्कसहित उक्त प्रावधान पुन: परिमार्जन गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको माग छ ।

त्यस्तै पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको भन्दै यसलाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग नेसनल प्याब्सनको छ ।

साथै कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब–भत्तामा विद्यमान ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

यसअघि, शिक्षा विधेयकका जटिल प्रावधान र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी विषयमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई समेत भेटी लिखित सुझाव बुझाएका थिए ।

भेटमा नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल, उपाध्यक्ष तिलक चौहान, निवर्तमान महासचिव पारसमणि दाहाल, उपमहासचिव कृष्ण पौडेल र काठमाडौँ जिल्ला सदस्य विजय न्यौपानेको सहभागिता थियो ।

नेसनल प्याब्सन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विद्यालय शिक्षा विधेयक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित